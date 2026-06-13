En el estreno de De Camilo, San Martín perdió con Colegiales 2 a 0 y extiende su crisis futbolística

Final del partido
Colegiales estuvo cerca de liquidarlo
92': Sand tapó un impresionante cabezazo sobre la linea.
Travesaño al remate de Monroy
91': Diellos se cayó en el área y Monroy se encontró con la pelota, pero su remate terminó en el travesaño.
Último cambio en San Martín
83': se retiró Jorge Juárez e ingreso en su lugar Aníbal Paz.
Gol de Colegiales
81': Rodrigo Monserrat estira la ventaja para Colegiales. Luego de un mal despeje de Diarte, Toloza habilitó de gran manera a Monserrat.
Cambio en San Martín
71': se retiró lesionado Santiago Briñone e ingresó en su lugar Agustín Graneros.
Otra amarilla en San Martín
67': Jorge Juárez fue amonestado por un empujón.
Amarilla en San Martín
66': Leonardo Monroy fue amonestado.
Facundo Rivero cumple con la "ley del ex"
65': Darío Sand salió mal en el tiro libre y el defensor convirtió de cabeza para el 1 a 0 de Colegiales.
Doble cambio en San Martín
59': Diego Diellos y Matías García ingresaron por Gonzalo Rodríguez y Nicolás Castro, respectivamente.
Amarilla en Colegiales
52': Facundo Montiel se ganó la tarjeta.
Cambio en San Martín
45': se retiró Víctor Salazar y en su lugar ingresó Leonardo Monroy.
Comenzó el segundo tiempo
Final del primer tiempo
Doble intervención de Di Fulvio
43': Luca Arfaras remató al arco, pero el arquero despejó el balón. Luego, le quedó servida a Juárez, que también se topó con los reflejos del arquero.
Remate al arco de Gonzalo Rodríguez
35': "Turbo" remató de media distancia, pero su disparo se fue muy elevado.
Colegiales estuvo cerca del primero
34': Toloza estrelló su remate en el travesaño y hay tiro de esquina para Colegiales.
Segunda amarilla en San Martín
28': Víctor Salazar recibió la tarjeta por una infracción.
Amarilla en San Martín
28': Guillermo Rodríguez derribó a Lucio Castillo cerca del área y hay tiro libre para Colegiales.
Segunda amarilla en Colegiales
22': Leonardo González recibió la tarjeta por simular penal en el área de San Martín.
San Martín estuvo cerca del primero
15': Gonzalo Rodríguez habilitó de gran manera a Santiago Briñone, pero el mediocampista elevó demasiado su remate.
Amarilla en Colegiales
12': Nicolás Toloza se ganó la tarjeta por una infracción sobre Guillermo Rodríguez.
Comenzó el partido
"11" confirmado para San Martín
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) June 13, 2026
Equipo confirmado
Esta es la formación de San Martín para visitar a Colegiales.
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El estadio de Colegiales espera por el duelo con San Martín
El plantel "santo" ya se encuentra en el estadio
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) June 13, 2026
¡Llegó San Martín!
El plantel profesional ya se encuentra en el Estadio Libertarios Unidos para enfrentar a Colegiales.
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Estos son los convocados por el "Santo"
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) June 12, 2026
Jugadores convocados
Estos son los elegidos por el DT Interino, Hernán De Camilo, para la fecha 18 del torneo.
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Lo que tenés que saber
El "Santo" suma 22 puntos, viene de empatar 0-0 con Quilmes en La Ciudadela y arrastra cuatro partidos sin ganar. Colegiales, en cambio, marcha 17° con 17 puntos, viene de caer 1-0 ante Atlético Rafaela y necesita ganar para escapar del fondo bajo la conducción de Leonardo Fernández.