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En el estreno de De Camilo, San Martín perdió con Colegiales 2 a 0 y extiende su crisis futbolística

En el estreno de De Camilo, San Martín perdió con Colegiales 2 a 0 y extiende su crisis futbolística
Foto de Matías Napoli Escalero/Especial para LA GACETA.

El "Santo" cayó en Munro, con goles de Facundo Rivero y Nicolás Monserrat. Con este resultado, el conjunto de Bolívar y Pellegrini quedó a 11 de la cima.

Hace 2 Hs
16:53 hs

Final del partido

16:51 hs

Colegiales estuvo cerca de liquidarlo

92': Sand tapó un impresionante cabezazo sobre la linea.

16:50 hs

Travesaño al remate de Monroy

91': Diellos se cayó en el área y Monroy se encontró con la pelota, pero su remate terminó en el travesaño.

16:43 hs

Último cambio en San Martín

83': se retiró Jorge Juárez e ingreso en su lugar Aníbal Paz.

16:41 hs

Gol de Colegiales

81': Rodrigo Monserrat estira la ventaja para Colegiales. Luego de un mal despeje de Diarte, Toloza habilitó de gran manera a Monserrat.

16:31 hs

Cambio en San Martín

71': se retiró lesionado Santiago Briñone e ingresó en su lugar Agustín Graneros.

16:27 hs

Otra amarilla en San Martín

67': Jorge Juárez fue amonestado por un empujón.

16:26 hs

Amarilla en San Martín

66': Leonardo Monroy fue amonestado.

16:25 hs

Facundo Rivero cumple con la "ley del ex"

65': Darío Sand salió mal en el tiro libre y el defensor convirtió de cabeza para el 1 a 0 de Colegiales.

16:19 hs

Doble cambio en San Martín

59': Diego Diellos y Matías García ingresaron por Gonzalo Rodríguez y Nicolás Castro, respectivamente.

16:12 hs

Amarilla en Colegiales

52': Facundo Montiel se ganó la tarjeta. 

16:04 hs

Cambio en San Martín

45': se retiró Víctor Salazar y en su lugar ingresó Leonardo Monroy.

16:04 hs

Comenzó el segundo tiempo

15:47 hs

Final del primer tiempo

15:45 hs

Doble intervención de Di Fulvio

43': Luca Arfaras remató al arco, pero el arquero despejó el balón. Luego, le quedó servida a Juárez, que también se topó con los reflejos del arquero.

15:37 hs

Remate al arco de Gonzalo Rodríguez

35': "Turbo" remató de media distancia, pero su disparo se fue muy elevado.

15:35 hs

Colegiales estuvo cerca del primero

34': Toloza estrelló su remate en el travesaño y hay tiro de esquina para Colegiales.

15:34 hs

Segunda amarilla en San Martín

28': Víctor Salazar recibió la tarjeta por una infracción.

15:30 hs

Amarilla en San Martín

28': Guillermo Rodríguez derribó a Lucio Castillo cerca del área y hay tiro libre para Colegiales.

15:24 hs

Segunda amarilla en Colegiales

22': Leonardo González recibió la tarjeta por simular penal en el área de San Martín.

15:17 hs

San Martín estuvo cerca del primero

15': Gonzalo Rodríguez habilitó de gran manera a Santiago Briñone, pero el mediocampista elevó demasiado su remate.

15:14 hs

Amarilla en Colegiales

12': Nicolás Toloza se ganó la tarjeta por una infracción sobre Guillermo Rodríguez.

15:01 hs

Comenzó el partido

14:26 hs

"11" confirmado para San Martín

14:14 hs

El estadio de Colegiales espera por el duelo con San Martín

El estadio de Colegiales espera por el duelo con San Martín
14:11 hs

El plantel "santo" ya se encuentra en el estadio

14:11 hs

Estos son los convocados por el "Santo"

Lo que tenés que saber

El "Santo" suma 22 puntos, viene de empatar 0-0 con Quilmes en La Ciudadela y arrastra cuatro partidos sin ganar. Colegiales, en cambio, marcha 17° con 17 puntos, viene de caer 1-0 ante Atlético Rafaela y necesita ganar para escapar del fondo bajo la conducción de Leonardo Fernández.

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