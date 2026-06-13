Franco Colapinto EN VIVO: cerró 14° la FP3 y buscará dar el golpe en la clasificación del GP de Barcelona de la Fórmula 1

Lo que tenés que saber

Después de una jornada de viernes con sensaciones encontradas, Franco Colapinto afronta un sábado decisivo en el Gran Premio de Barcelona. El piloto de Alpine cerró la segunda práctica libre en el 15° puesto, a 1s625 del líder Lando Norris, y ahora tendrá una última oportunidad para encontrar el mejor funcionamiento del A526 antes de la clasificación.

La FP2 dejó a McLaren y Mercedes como grandes protagonistas. Norris marcó el mejor tiempo con un registro de 1m15s426 y superó por apenas nueve milésimas a George Russell, mientras que Oscar Piastri completó el trío de punta a solo 57 milésimas. En Alpine, tanto Colapinto como Pierre Gasly finalizaron lejos de los primeros puestos y trabajarán en ajustes para acercarse a la zona de puntos.

Días y horarios del GP de Barcelona (hora argentina)

Hoy

Práctica libre 3: 7.30 a 8.30

Clasificación: 11 a 12

Domingo 14 de junio

Carrera: 10