Franco Colapinto EN VIVO: cerró 14° la FP3 y buscará dar el golpe en la clasificación del GP de Barcelona de la Fórmula 1
Terminó la FP3: Colapinto fue 14° y Gasly 13° antes de la clasificación
Franco Colapinto cerró la tercera práctica libre del GP de Barcelona en el 14° puesto, mientras que su compañero Pierre Gasly finalizó 13°. Con esos registros, ambos pilotos de Alpine se ubicaron dentro de la zona que, en principio, les permitiría superar sin inconvenientes la Q1 y avanzar a la segunda tanda de clasificación.
En los últimos tres minutos Colapinto vuelve a pista
Colapinto vuelve a boxes
Colapinto en pista para los últimos minutos
Colapinto vuelve a boxes
Franco Colapinto ocupa el 15° puesto de la tercera práctica libre con un tiempo de 1m18s586, a 2s3 del líder George Russell. El piloto argentino regresó a los boxes, mientras que su compañero Pierre Gasly sigue sin registrar una vuelta cronometrada.
Así fue el despiste de Bottas
Here's what happened to Valtteri #F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/nD60Qbv6D1— Formula 1 (@F1) June 13, 2026
Se reanuda la práctica libre 3
Bandera roja por un despiste de Bottas
La tercera práctica libre fue interrumpida por una bandera roja luego de que Valtteri Bottas quedara encajado con su Cadillac en la leca. La neutralización llegó cuando restaban 25 minutos para el final de la sesión. Pierre Gasly es el único de los 22 pilotos que todavía no registró un tiempo.
Bandera roja
Russell se queda con la punta
George Russell volvió a demostrar su gran rendimiento en Barcelona y marcó el mejor tiempo con neumáticos blandos: 1m16s258. El británico superó por 351 milésimas a Lando Norris, mientras que Kimi Antonelli quedó segundo a 242 milésimas de su compañero en Mercedes.
Por fin tenemos acción
After a slow start we finally have some cars on track!— Formula 1 (@F1) June 13, 2026
And it's the two home heroes, Carlos and Fernando #F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/FvNtYv5sUK
Primer registro de Colapinto
Franco Colapinto marcó 1m18s586 en su primer intento de la tercera práctica libre
Norris pone la primera referencia
Lando Norris marcó el primer tiempo competitivo de la tercera práctica libre al detener el cronómetro en 1m16s609.
Sale Colapinto a pista
Audi marca el ritmo inicial
Con Sergio Pérez y Valtteri Bottas de regreso en boxes, Nico Hülkenberg salió a pista y estableció la mejor marca de la sesión con un tiempo de 1m18s477. El registro dejó a Audi casi un segundo y medio por delante de Cadillac en un arranque con muy poca actividad.
Colapinto ya salió a pista en Barcelona
Franco Colapinto será de los primeros pilotos en abandonar los boxes para disputar la tercera práctica libre del GP de Barcelona.
Empezó la práctica libre 3
Gasly estrena chasis en Barcelona
Alpine confirmó que montó un nuevo chasis en el auto de Pierre Gasly para el resto del GP de Barcelona. Para realizar el cambio, el equipo utilizó una de las excepciones permitidas al toque de queda del viernes por la noche.
Lo que tenés que saber
Después de una jornada de viernes con sensaciones encontradas, Franco Colapinto afronta un sábado decisivo en el Gran Premio de Barcelona. El piloto de Alpine cerró la segunda práctica libre en el 15° puesto, a 1s625 del líder Lando Norris, y ahora tendrá una última oportunidad para encontrar el mejor funcionamiento del A526 antes de la clasificación.
La FP2 dejó a McLaren y Mercedes como grandes protagonistas. Norris marcó el mejor tiempo con un registro de 1m15s426 y superó por apenas nueve milésimas a George Russell, mientras que Oscar Piastri completó el trío de punta a solo 57 milésimas. En Alpine, tanto Colapinto como Pierre Gasly finalizaron lejos de los primeros puestos y trabajarán en ajustes para acercarse a la zona de puntos.
Días y horarios del GP de Barcelona (hora argentina)
Hoy
Práctica libre 3: 7.30 a 8.30
Clasificación: 11 a 12
Domingo 14 de junio
Carrera: 10