EN VIVO Franco Colapinto quedó 13° en la clasificación y largará desde una posición expectante en el GP de Barcelona de la Fórmula 1

11:43 hs

Franco Colapinto no pudo meterse en la Q3, pero completó una sólida clasificación en Barcelona al finalizar 13° con un tiempo de 1:16.191. El piloto de Alpine terminó 70 milésimas por delante de su compañero Pierre Gasly (14°) y quedó cerca del corte para avanzar a la definición por la pole. Junto con ellos, también fueron eliminados Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman y Carlos Sainz.