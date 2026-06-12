Una camiseta, miles de kilómetros y un mismo sueño: así acompañaron a Tarucas en Córdoba

La historia de una semifinal no se mide solo en los 80 minutos de juego. Comienza mucho antes, en cada reunión donde se planean los viajes. Miles de kilómetros se acumulan en las rutas y en los aeropuertos días antes de que vuele la ovalada. En las tribunas de Córdoba, donde Dogos XV normalmente hace sentir su localía, el rojo tradicional de los anfitriones tuvo un tono distinto: un poco más claro, varias prendas, banderas naranjas y tonadas de distintas latitudes aparecieron mezclados entre el público cordobés en los cuatro costados de la cancha. "Queríamos hacernos ver", se escucha en la tribuna. Y lo lograron. Porque Tarucas representa a Tucumán y al Norte, pero su corazón competitivo y el mapa de sus afectos se extienden por todo el país. La franquicia construyó una identidad interprovincial que copó “La Docta” a fuerza de un aguante familiar incondicional.