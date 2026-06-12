Haití y Escocia buscan romper sus maleficios en Mundiales: hora, TV y formaciones

Escocia, por su parte, retorna a la máxima cita tras 28 años con el objetivo de romper su maleficio histórico y superar la fase inicial por primera vez en nueve participaciones. Los europeos ostentan una buena racha tras ganar tres de sus últimos cinco amistosos y confían en la jerarquía del volante de Napoli, Scott McTominay, quien será el abanderado espiritual y futbolístico del seleccionado. Los dirigidos por Steve Clarke llegan tras quedar primeros en su grupo de Eliminatorias, algo que no conseguían desde el Mundial de España 1982.