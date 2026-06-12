Haití y Escocia buscan romper sus maleficios en Mundiales: hora, TV y formaciones

Resumen para apurados
- Haití y Escocia se enfrentarán este sábado a las 22:00 en Boston por el Grupo C del Mundial 2026, buscando ambos sumar sus primeros puntos y romper rachas históricas.
- Haití vuelve al torneo tras 52 años buscando sus primeros puntos, mientras que Escocia retorna luego de 28 años con la meta de superar la fase de grupos por primera vez.
- Este inédito choque definirá el rumbo de ambos equipos en una zona compleja compartida con Brasil y Marruecos, donde sumar en el debut resulta clave para clasificar.
Este sábado, desde las 22, Haití y Escocia se enfrentarán en Boston por la primera fecha del Grupo C del Mundial, zona que comparten además con Brasil y Marruecos. El cruce marcará un hito absoluto: será el primer enfrentamiento de la historia entre ambos y el estreno oficial de los caribeños ante una selección de las Islas Británicas.
Haití protagoniza una de las historias más llamativas del certamen al regresar tras 52 años de ausencia (su única cita fue Alemania 1974). El conjunto caribeño buscará sumar sus primeros puntos en Mundiales y torcer un duro pasado defensivo (recibió 14 goles en tres partidos jugados). Las esperanzas caerán en la potencia de su goleador Duckens Nazon, quien llega tras marcar seis goles en las Eliminatorias.
Escocia, por su parte, retorna a la máxima cita tras 28 años con el objetivo de romper su maleficio histórico y superar la fase inicial por primera vez en nueve participaciones. Los europeos ostentan una buena racha tras ganar tres de sus últimos cinco amistosos y confían en la jerarquía del volante de Napoli, Scott McTominay, quien será el abanderado espiritual y futbolístico del seleccionado. Los dirigidos por Steve Clarke llegan tras quedar primeros en su grupo de Eliminatorias, algo que no conseguían desde el Mundial de España 1982.
Probables formaciones, hora y TV
HAITI: Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Hervé Delcroix y Mondy Prunier Expérience; Dany Jean Jacques, Ruben Providence, Jean Bellergarde y Leverton Pierre Deedson; Wilguens Isidor y Frantzdy Pierrot. DT: Sébastien Migné.
ESCOCIA: Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry y Andrew Robertson; Ben Doak, Scott McTominay, Lewis Ferguson y Ryan Christie; Lawrence Shankland. DT: Steve Clarke.
Estadio: Boston Stadium.
Árbitro: Mustapha Ghorbal (Argelia).
Por TV: TyC Sports y Directv.