Mundial 2026

Suiza busca amargar a Qatar en el debut mundialista de Lopetegui: horario, TV y probables formaciones

El entrenador español inicia su camino al frente del combinado qatarí en un duro examen ante los helvéticos, que quieren pisar fuerte en el arranque del grupo.

EXPERIENCIA. Suiza es el gran candidato a quedarse con el primer puesto de su zona.
EXPERIENCIA. Suiza es el gran candidato a quedarse con el primer puesto de su zona.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Qatar y Suiza debutarán este sábado en el Estadio Bahía de San Francisco por el Grupo B del Mundial 2026, marcando el postergado debut de Julen Lopetegui como DT qatarí.
  • Lopetegui asume tras su salida de España en 2018. Qatar busca revertir el fracaso de 2022, mientras Suiza afronta el torneo con experiencia pero sin el histórico Xherdan Shaqiri.
  • El encuentro definirá el rumbo del Grupo B, donde los helvéticos son favoritos para avanzar, y medirá el impacto del nuevo proceso de reconstrucción futbolística qatarí.
Resumen generado con IA

Qatar y Suiza prometen un duelo de alta paridad. Este sábado desde las 16, ambas selecciones harán su debut en la Copa del Mundo 2026 cuando se midan en el Estadio Bahía de San Francisco, por la primera fecha del Grupo B. El duelo, que contará con la transmisión en vivo de DSports, tendrá un condimento especial en el banco asiático: el español Julen Lopetegui vivirá finalmente su debut como seleccionador en un Mundial, un estreno que debió esperar ocho años tras su abrupta salida de España en 2018.  

Qatar, que viene de un duro fracaso como anfitrión en 2022 donde cosechó tres derrotas, busca sumar sus primeros puntos en la historia de los Mundiales fuera de su casa. Su gran carta será Akram Afif, el abanderado del juego ofensivo.

Por su parte, Suiza llega como el principal candidato a comandar el grupo -conformado además por Canadá y Bosnia- en su sexta participación consecutiva. Ya sin el histórico Xherdan Shaqiri, la carta más reconocida para los helvéticos en Copas del Mundo, las dudas del técnico Murat Yakin pasan por la inclusión de Ruben Vargas y el rendimiento tras el último empate ante Australia. 

Los europeos, caracterizados por su juego paciente y metódico, buscarán comenzar la cita con el pie derecho, amargar el debut de Lopetegui y apostar a su experiencia para romper la pared defensiva qatarí y edificar su ilusión.

QATAR: Meshaal Barsham; Ayoub Al-Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi y Homam Al-Amin; Jassem Abdulsallam; Ahmed Fathi y Karim Boudiaf; Edmilson Junior, Almoez Ali y Akram Afif. DT: Julen Lopetegui.


SUIZA: Gregor Kobel, Denis Zakaria, Manuel Akanji y Nico Elvedi; Silvan Widmer, Remo Freuler, Granit Xhaka y Michel Aebishcer; Dan Ndoye y Ruben Vargas; Breel Embolo. DT: Murat Yakin.


Estadio: Bahía de San Francisco.                                               Árbitro: Said Martínez (Honduras).
Por TV: Directv.

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