Suiza busca amargar a Qatar en el debut mundialista de Lopetegui: horario, TV y probables formaciones

Qatar y Suiza prometen un duelo de alta paridad. Este sábado desde las 16, ambas selecciones harán su debut en la Copa del Mundo 2026 cuando se midan en el Estadio Bahía de San Francisco, por la primera fecha del Grupo B. El duelo, que contará con la transmisión en vivo de DSports, tendrá un condimento especial en el banco asiático: el español Julen Lopetegui vivirá finalmente su debut como seleccionador en un Mundial, un estreno que debió esperar ocho años tras su abrupta salida de España en 2018.