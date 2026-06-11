EN VIVO: comienza la ceremonia inaugural del Mundial 2026

En minutos comienza la ceremonia
El campo de juego ya está listo y el las tribunas están repletas de fanáticos dispuestos a observar el espectáculo. La gran mayoría, mexicanos.
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Así luce el Azteca por dentro, a una hora del inicio de la ceremonia
#ElMejorMundialEsElDeMéxico— La Catrina Norteña (@catrina_nortena) June 11, 2026
YA LISTO EL AZTECA para la Inauguración del Mundial
Que Chuladaaa... pic.twitter.com/pBdacVDRRp
Se espera un estadio repleto
Minutos después de las 8:00 am abren las puertas del Estadio Ciudad de México.— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) June 11, 2026
Más de 80 mil aficionados estarán presentes en la inauguración del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica.
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Homenajes a dos leyendas del fútbol
El Estadio Azteca se vestirá de gala para recordar a Diego Armando Maradona, el héroe absoluto de México 1986, reviviendo en las pantallas gigantes las mágicas jugadas de "La Mano de Dios" y el Gol del Siglo frente a Inglaterra. En paralelo, se rendirá un sentido homenaje a Pelé y a la mítica Selección de Brasil que se coronó en ese mismo césped en 1970.
Para este bloque emotivo, la organización confirmó la presencia en el campo de juego del histórico brasileño Roberto Rivellino y del italiano Gianni Rivera (Balón de Oro 1969), quienes recrearán la hermandad y la rivalidad de aquella final histórica. La mesa está servida para el Mundial más grande de todos los tiempos.
El line-up completo
El cartel de artistas confirmados que harán vibrar las tribunas del Azteca incluye a:
- Maná, Belinda, Los Ángeles Azules y Lila Downs (aportando la cuota de cumbia, pop y tradición local).
- J Balvin, Ryan Castro y Danny Ocean (con todo el ritmo urbano actual).
- Tyla (la cantante sudafricana que entonará el himno de su país, mientras que Alejandro Fernández interpretará el Himno Nacional Mexicano).
Por si fuera poco, el evento servirá también para lanzar de manera global "DNA", el ambicioso himno general del Mundial 2026 que une las voces de figuras de la talla de Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion y EJAE.
Shakira volverá a ser la estrella
El apartado musical será un festival de géneros que unirá a distintas generaciones del universo latino y anglo. La gran estrella de la tarde-noche mexicana será Shakira, quien agigantará su romance con las Copas del Mundo (tras sus recordados pasos por Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014) al interpretar "Dai Dai", la canción oficial de este torneo, junto al referente nigeriano Burna Boy.
Guiños a la cultura mexicana
A diferencia de las aperturas analógicas del siglo pasado, esta edición apostará por un despliegue inmersivo donde el hilo conductor visual será el papel picado, una de las expresiones artesanales más alegres y representativas de la cultura mexicana. Además, la icónica actriz Salma Hayek dirá presente en el campo de juego como embajadora oficial de la FIFA para dar la bienvenida al mundo.
El estadio Azteca albergará su tercera ceremonia inaugural
El día más esperado por el planeta fútbol finalmente llegó. Comienza oficialmente la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México, y lo hará con una propuesta inédita que rompe con todos los moldes tradicionales: por primera vez en la historia, habrá tres ceremonias inaugurales independientes, una por cada país anfitrión.
El puntapié inicial de esta seguidilla de espectáculos tendrá lugar en el mítico Estadio Azteca (renombrado oficialmente para el torneo como Estadio Ciudad de México), un templo del deporte que agigantará su leyenda al convertirse en el único recinto del planeta en albergar tres aperturas mundialistas, tras las ediciones de 1970 y 1986. El resto de las ceremonias inaugurales se dará este viernes, antes del debut de Estados Unidos y Canadá este viernes.
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Lo que tenés que saber
Con una fuerte apuesta al espectáculo, la música y la identidad cultural latina, el Mundial 2026 se pondrá en marcha hoy desde las 14.30 en el Estadio Ciudad de México con una ceremonia inaugural sin precedentes. El evento, que comenzará 90 minutos antes del partido inicial entre el "Tri" y Sudáfrica, contará con una imponente puesta visual a gran escala y la participación de reconocidos artistas internacionales como Shakira, J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Belinda y Danny Ocean. Transmite en vivo DSports, Telefe y TyC Sports.