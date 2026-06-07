EN VIVO: San Martín se enfrenta a Quilmes en lo que será un partido clave para el futuro de Yllana

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17:34 hs
Comenzó el partido
San Martín 0 - Quilmes 0
17:34 hs
Respetuoso minuto de silencio
La Ciudadela mostró sus condolencias para el "Indio" Solari y José Sanfilippo.
17:33 hs
Así forma San Martín
16:50 hs
El posible "11" de San Martín
Nahuel Manganelli; Guillermo Rodríguez, Nicolás Ferreyra y Ezequiel Parnisari; Elías López, Jorge Juárez, Laureano Rodríguez, Nicolás Castro y Nahuel Gallardo; Luca Arfaras y Diego Diellos.
16:47 hs
Todo listo en La Ciudadela
El orgullo de Ciudadela pic.twitter.com/7oA1znI9bX— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) June 7, 2026
16:47 hs
El "Cervecero" realiza el reconocimiento del campo de juego
June 7, 2026
16:45 hs
Los convocados del "Cervecero"
June 6, 2026
16:44 hs
Los convocados por San Martín
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) June 6, 2026
Jugadores convocados
Estos son los elegidos por el DT, Andrés Yllana, para la fecha 17 del torneo.
#VamosCiudadela pic.twitter.com/qm20L3viei
Lo que tenés que saber
San Martín necesita volver al triunfo, ya que la derrota con Midland lo sumergió en una crisis futbolística, que podría terminar con la salida del técnico. En tanto que el "Cervecero" viene de vencer a Atlético de Rafaela por 2 a 0.