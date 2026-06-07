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EN VIVO: San Martín se enfrenta a Quilmes en lo que será un partido clave para el futuro de Yllana

EN VIVO: San Martín se enfrenta a Quilmes en lo que será un partido clave para el futuro de Yllana

A partir de las 17.30 en La Ciudadela, el "Santo" buscará volver al triunfo luego de tres derrotas consecutivas.

Hace 1 Min
17:34 hs

Comenzó el partido

San Martín 0 - Quilmes 0

17:34 hs

Respetuoso minuto de silencio

La Ciudadela mostró sus condolencias para el "Indio" Solari y José Sanfilippo.

17:33 hs

Así forma San Martín

Así forma San Martín
16:50 hs

El posible "11" de San Martín

Nahuel Manganelli; Guillermo Rodríguez, Nicolás Ferreyra y Ezequiel Parnisari; Elías López, Jorge Juárez, Laureano Rodríguez, Nicolás Castro y Nahuel Gallardo; Luca Arfaras y Diego Diellos. 

16:47 hs

Todo listo en La Ciudadela

16:47 hs

El "Cervecero" realiza el reconocimiento del campo de juego

16:45 hs

Los convocados del "Cervecero"

16:44 hs

Los convocados por San Martín

Lo que tenés que saber

San Martín necesita volver al triunfo, ya que la derrota con Midland lo sumergió en una crisis futbolística, que podría terminar con la salida del técnico. En tanto que el "Cervecero" viene de vencer a Atlético de Rafaela por 2 a 0.

Temas Primera NacionalSan MartínAndrés YllanaCD de San Martín
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