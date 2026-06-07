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EN VIVO: San Martín iguala con Quilmes en un partido clave para el futuro de Yllana

EN VIVO: San Martín iguala con Quilmes en un partido clave para el futuro de Yllana

Terminado el primer tiempo, el "Santo" empata sin goles contra el "Cervecero".

Hace 1 Hs
18:48 hs

4' ST: amarilla para Quilmes

Juan Yangali es el segundo amonestado en la visita.

18:41 hs

Comenzó el segundo tiempo

Ninguno de los equipos realizó variantes.

San Martín 0 - Quilmes 0

18:23 hs

49' PT: terminó la primera mitad

San Martín 0 - Quilmes 0

18:14 hs

39' PT: amonestado en Quilmes

Thomas Ortega vio la amarilla por demorar.

18:10 hs

33' PT: gol anulado a San Martín

En una jugada confusa, Elías López convertía pero el árbitro cobró posición adelantada.

18:06 hs

30' PT:

San Martín no logra imponerse en el juego ante un equipo que llegó a Tucumán en puestos de descenso.

17:56 hs

21' PT:

Arfaras tuvo el gol en sus pies, apareció solo por el segundo palo pero definió mal.

17:53 hs

18' PT: amarilla en San Martín

Elías López llegó fuerte y fue bien amonestado.

17:48 hs

13' Increíble error de Manganelli

No se entendieron con Ferreyra y el arquero agarró la pelota fuera del área. Se salvó de la tarjeta pero Quilmes tiene un tiro libre peligroso.

13' Increíble error de Manganelli
17:34 hs

Comenzó el partido

San Martín 0 - Quilmes 0

17:34 hs

Respetuoso minuto de silencio

La Ciudadela mostró sus condolencias para el "Indio" Solari y José Sanfilippo.

17:33 hs

Así forma San Martín

Así forma San Martín
16:50 hs

El posible "11" de San Martín

Nahuel Manganelli; Guillermo Rodríguez, Nicolás Ferreyra y Ezequiel Parnisari; Elías López, Jorge Juárez, Laureano Rodríguez, Nicolás Castro y Nahuel Gallardo; Luca Arfaras y Diego Diellos. 

16:47 hs

Todo listo en La Ciudadela

16:47 hs

El "Cervecero" realiza el reconocimiento del campo de juego

16:45 hs

Los convocados del "Cervecero"

16:44 hs

Los convocados por San Martín

Lo que tenés que saber

San Martín necesita volver al triunfo, ya que la derrota con Midland lo sumergió en una crisis futbolística, que podría terminar con la salida del técnico. En tanto que el "Cervecero" viene de vencer a Atlético de Rafaela por 2 a 0.

Temas Primera NacionalSan MartínAndrés YllanaCD de San Martín
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