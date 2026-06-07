GP de Mónaco: Kimi Antonelli se quedó con la victoria; Colapinto terminó 15°

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Alarma e investigación por el estado de la pista

La carrera se detiene por completo en el Principado y crece la incertidumbre entre los equipos. El foco de atención está puesto en una zona recientemente reasfaltada donde se accidentaron consecutivamente Stroll y Leclerc, la cual presenta unas ondulaciones muy llamativas y peligrosas que amenazan la seguridad de los monoplazas. El mismísimo director de carrera, Rui Marques, ya se encuentra revisando el lugar de los hechos para determinar los pasos a seguir, dejando en un suspenso el desenlace.