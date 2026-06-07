GP de Mónaco: Kimi Antonelli se quedó con la victoria; Colapinto terminó 15°

Así terminó la zona de puntos
¡Final de un caótico Gran Premio de Mónaco!
Andrea Kimi Antonelli se quedó con una victoria espectacular en el Principado y estiró su ventaja en la cima del campeonato mundial. El podio en las exigentes calles monegascas lo completaron Lewis Hamilton en la segunda posición e Isack Hadjar en el tercer escalón tras un cierre repleto de suspenso e investigaciones. Por su parte, Franco Colapinto cruzó la bandera a cuadros en el decimoquinto puesto, poniendo fin a un domingo accidentado.
Así fue el relanzamiento
Here's how the restart unfolded in Monaco! #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/Y7g6V4iBy4— Formula 1 (@F1) June 7, 2026
Bandera roja: el relanzamiento será con salida parada
Los pilotos se ubicarán en la grilla de la recta principal antes de reanudar el GP de Mónaco.
Así fue el choque de Leclerc
El monegasco se fue contra el muro y provocó la bandera roja
Onboard with Charles Leclerc for his crash, prior to the Red Flag! #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/VdOHk9FSRM— Formula 1 (@F1) June 7, 2026
Habrá relanzamiento
Los comisarios avisaron a los equipos que la carrera se reanudará dentro de poco.
Alarma e investigación por el estado de la pista
La carrera se detiene por completo en el Principado y crece la incertidumbre entre los equipos. El foco de atención está puesto en una zona recientemente reasfaltada donde se accidentaron consecutivamente Stroll y Leclerc, la cual presenta unas ondulaciones muy llamativas y peligrosas que amenazan la seguridad de los monoplazas. El mismísimo director de carrera, Rui Marques, ya se encuentra revisando el lugar de los hechos para determinar los pasos a seguir, dejando en un suspenso el desenlace.
VUELTA 68/78: ¡Bandera roja!
Se detiene la carrera, y a falta de 10 giros habrá nueva largada.
Vuelta 65/78: ¡Leclerc se estrelló en el relanzamiento y hay otro Safety Car!
No dio respiro la bandera verde: apenas se reanudó la acción, Charles Leclerc perdió el control de su Ferrari y chocó contra las protecciones exactamente en el mismo lugar que Lance Stroll. Un desastre absoluto para el monegasco, que destruye sus chances de podio cuando marchaba tercero y genera un cierre de carrera totalmente caótico en Montecarlo.
Vuelta 62/78: posiciones parciales del GP de Mónaco
1° Kimi Antonelli
2° Lewis Hamilton
3° Charles Leclerc
4° Isack Hadjar
5° George Russell
6° Pierre Gasly
7° Oscar Piastri
8° Liam lawson
9° Arvid Lindblad
10° Alex Albon
11° Carlos Sainz
12° Esteban Ocon
13° Nico Hulkenberg
14° Franco Colapinto
15° Fernando Alonso
16° Sergio Pérez
17° Gabriel Bortoleto
Lance Stroll (DNF)
Lando Norris (DNF)
Oliver Bearman (DNF)
Valtteri Bottas (DNF)
Max Verstappen (DNF)
Vuelta 60/78: ¡choque de Stroll y Safety Car!
El canadiense de Aston Martin se chocó en la última curva del circuito.
Vuelta 53/78: ¡Dolor de cabeza para Alpine con otra sanción!
Al igual que le ocurrió a Franco Colapinto, Pierre Gasly fue penalizado con cinco segundos por exceder el límite permitido en la calle de boxes. Un golpe inesperado para el francés, que venía haciendo una carrera muy sólida en el séptimo puesto y ahora tendrá que exprimir el ritmo en pista para intentar neutralizar el impacto del recargo antes de la bandera a cuadros.
Vuelta 45: Se confirma el abandono de Norris y Colapinto gana un lugar.
El vigente campeón finalmente tuvo que guardar el auto en boxes por pedido del equipo. Con esta baja, Franco Colapinto trepó al 14° puesto a solo 8 décimas de Esteban Ocon, con la penalización de cinco segundos todavía pendiente. En tanto, Pierre Gasly cumplió con su parada en los pits y regresó a la pista firmemente consolidado en la séptima posición.
Vuelta 43/78: ¡Penalización para Colapinto!
Al argentino le impusieron una sanción de cinco segundos por exceder el límite de velocidad en el pit. El joven de Alpine ya está a menos de un segundo de Esteban Ocon en el 14° lugar.
Vuelta 38/78: Antonelli paró en boxes y sigue con margen
El líder de Mercedes cumplió con su detención sin sobresaltos y regresó a la pista manteniendo una ventaja demoledora de 17 segundos, lo que lo perfila con total comodidad para una nueva victoria en la máxima categoría. Detrás suyo, Hamilton se ubica segundo y Leclerc marcha tercero. La mala noticia de la tanda en los pits fue para George Russell, quien recibió una penalización de cinco segundos por exceder el límite de velocidad permitido en la calle de boxes.
Vuelta 37/78: ¡A los pits Colapinto en una parada complicada!
Alpine llamó al argentino a boxes para evitar que quedara atrapado en la estrategia de Sainz, quien venía lento para favorecer a Albon. Lamentablemente, los mecánicos tuvieron una detención lenta de 3.6 segundos y el pilarense regresó en la 15° posición, aunque con pista libre por delante para acelerar y tratar de ganar posiciones cuando los demás vayan a boxes.
Vuelta 35/78: Lindblad se pasó de largo con Colapinto y hay alarmas en McLaren
El británico de Racing Bulls arriesgó de más en la mítica horquilla, estiró el frenaje en su intento de superar al argentino y terminó pasándose de largo. Mientras tanto, se encendieron las alertas en boxes porque Lando Norris empezó a reportar problemas en la unidad de potencia de su McLaren.
Vuelta 30/78: ¡Abandono de Bearman!
Se terminó la carrera para el británico en el Principado. Desde el box de Haas le dieron la orden de retirar el monoplaza.
Vuelta 27/78: Tensión total entre Russell y Hadjar
El británico de Mercedes está desesperado por el sobrepaso y ataca en sectores insólitos de las calles monegascas al francés, que viene sufriendo problemas de rendimiento en su Red Bull y defiende como puede. El peligro de toque es latente en cada curva. Mientras tanto, bien lejos de ese lío, Charles Leclerc se consolida en la tercera posición con una ventaja abismal de más de 25 segundos sobre este pelotón.
Vuelta 22/78: Colapinto se mantiene expectante
El argentino marcha en el 12° lugar y espera su oportunidad para seguir avanzando.
Habló Verstappen tras su abandono
El neerlandés explicó qué pasó con su Red Bull. "La vuelta de formación no iba nada bien. La previa a la salida fue un desastre, sin consistencia, y luego el motor se apagó de golpe. Recuperé un poco de potencia tras la primera curva, pero sonaba horrible y decidimos volver a boxes", dijo el tetracampeón.
Vuelta 18/78: Bottas abandona con Cadillac
El monoplaza estadounidense sufrió problemas de calentamiento durante todo el fin de semana y el finlandés no continuará en Mónaco.
Vuelta 13: Hamilton recorta distancias y Colapinto gana un lugar.
La punta se empieza a comprimir en el Principado: Lewis Hamilton logró ponerse a menos de cuatro segundos de Antonelli, beneficiado principalmente porque el italiano de Mercedes ya empezó a lidiar con el caótico tráfico de los primeros rezagados. Un poco más atrás, Franco Colapinto escaló un casillero debido a que Nico Hülkenberg sufrió aparentes problemas mecánicos en su Audi y cayó abruptamente al 14° puesto.
Vuelta 8/78: Antonelli se escapa solo y Colapinto empieza a mirar los espejos.
La carrera entra en una meseta lineal, pero el ritmo del líder es de otro planeta: Antonelli ya le saca casi de cinco segundos a Hamilton y nueve a Leclerc. Por su parte, Franco Colapinto se mantiene en la 13° posición, a algo más de un segundo de Hülkenberg, pero ahora la presión viene desde atrás, con Lindblad pegado a apenas seis décimas del argentino.
Vuelta 4/78: ¡Antonelli vuela en la punta!
El ritmo del italiano de Mercedes es demoledor en el arranque: ya le saca más de tres segundos de luz a la Ferrari de Lewis Hamilton. Algo más atrás, Pierre Gasly capitalizó su gran inicio para afirmarse en la séptima posición, mientras que Franco Colapinto se mantiene en el 13° lugar, pegado al Audi de Nico Hülkenberg e intentando no perder pisada.
Así fue la largada
Verstappen is slow away from P2 on the grid!— Formula 1 (@F1) June 7, 2026
Here's how the race start unfolded in Monaco! #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/yxVElkRWoa
¡Se largó en el Principado! Drama para Verstappen y avance de Colapinto
Andrea Kimi Antonelli movió a la perfección y defendió la punta sin fisuras. Sin embargo, la catástrofe golpeó a Red Bull: el auto de Max Verstappen se quedó completamente clavado, lo que hizo que el neerlandés cayera directamente al fondo del pelotón y termine abandonando.
Franco Colapinto aprovechó y ganó un lugar.
Comenzó el GP de Mónaco
Los pilotos realizan la vuelta previa.
Mónaco y un recuerdo eterno: el reinado de Ayrton Senna
Nadie dominó Montecarlo como el astro brasileño. Ayrton Senna ganó en el Principado en seis ocasiones, un récord absoluto que se mantiene inalcanzable hasta el día de hoy.
Su hegemonía en Montecarlo fue tan grande que llegó a encadenar cinco triunfos consecutivos entre 1989 y 1993.
Los últimos ganadores en el Principado
2021: Max Verstappen - Red Bull
2022: Sergio "Checo" Pérez - Red Bull
2023: Max Verstappen - Red Bull
2024: Charles Leclerc - Ferrari
2025: Lando Norris - McLaren
La grilla de largada completa:
Lo que tenés que saber
Luego de una clasificación donde no pudo llegar a la Q3, Franco Colapinto tendrá la difícil misión de avanzar lugares en un circuito donde tradicionalmente escasean los sobrepasos. Kimi Antonelli y Max Verstappen parten desde la primera fila.