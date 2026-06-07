EN VIVO el GP de Mónaco: Franco Colapinto recibió una sanción y marcha 14°

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Vuelta 38/78: Antonelli paró en boxes y sigue con margen

El líder de Mercedes cumplió con su detención sin sobresaltos y regresó a la pista manteniendo una ventaja demoledora de 17 segundos, lo que lo perfila con total comodidad para una nueva victoria en la máxima categoría. Detrás suyo, Hamilton se ubica segundo y Leclerc marcha tercero. La mala noticia de la tanda en los pits fue para George Russell, quien recibió una penalización de cinco segundos por exceder el límite de velocidad permitido en la calle de boxes.