Uruguay llega al Mundial 2026 con una identidad renovada y sin sus últimos bastiones históricos

¿Qué versión de Uruguay veremos en este Mundial 2026? ¿La de esa famosa mística charrúa que campeonó en los inicios de este certamen? ¿O acaso una impronta totalmente renovada de la mano de Marcelo Bielsa? Lo cierto es que la "Celeste" jugará su primera cita máxima con una imagen totalmente nueva, ya despojada de aquella generación histórica liderada por el "Maestro" Óscar Washington Tabárez. Sin Diego Forlán, lógicamente, pero también sin los últimos bastiones que sí estuvieron en Qatar 2022: Diego Godín, Luis Suárez y Edinson Cavani. Ahora, el "Loco" buscará darle al equipo una bocanada de aire fresco para pelear hasta el final.