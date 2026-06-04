Uruguay llega al Mundial 2026 con una identidad renovada y sin sus últimos bastiones históricos
Tras el cierre del ciclo de figuras como Suárez y Cavani, Bielsa apuesta por una versión vertical e intensa de la "Celeste". Con Valverde como estandarte, el equipo busca fusionar su histórica garra con el dinamismo del laboratorio del "Loco".
Resumen para apurados
- Uruguay disputará el Mundial 2026 en Norteamérica con una renovada identidad de Marcelo Bielsa y sin sus figuras históricas para buscar el protagonismo internacional.
- Tras clasificar cuarta en las Eliminatorias y retirar a referentes como Suárez y Cavani, Bielsa implementó un esquema vertical de presión alta liderado por Federico Valverde.
- El certamen medirá la viabilidad física del exigente estilo del DT en un torneo corto y definirá si esta joven generación puede consolidar a la Celeste en la élite mundial.
¿Qué versión de Uruguay veremos en este Mundial 2026? ¿La de esa famosa mística charrúa que campeonó en los inicios de este certamen? ¿O acaso una impronta totalmente renovada de la mano de Marcelo Bielsa? Lo cierto es que la "Celeste" jugará su primera cita máxima con una imagen totalmente nueva, ya despojada de aquella generación histórica liderada por el "Maestro" Óscar Washington Tabárez. Sin Diego Forlán, lógicamente, pero también sin los últimos bastiones que sí estuvieron en Qatar 2022: Diego Godín, Luis Suárez y Edinson Cavani. Ahora, el "Loco" buscará darle al equipo una bocanada de aire fresco para pelear hasta el final.
Dejó buenos momentos, pero necesita regularidad
Uruguay finalizó en la cuarta ubicación de las Eliminatorias Sudamericanas, puesto que le permitió asegurar su pasaje directo con 28 puntos, a solo una unidad del segundo lugar. El conjunto de Bielsa registró su sello característico y alcanzó su techo futbolístico a fines de 2023, cuando venció a Brasil en Montevideo y le asestó una histórica derrota a la Argentina campeona del mundo en La Bombonera.
Pese a un bache en el rendimiento durante el último tramo, el equipo mostró signos de recuperación hacia el cierre y tendrá tiempo para ajustar detalles antes del debut.
El primer campeón
La historia de la “Celeste” en los mundiales se escribió con letras de oro desde el inicio. Organizó y ganó la primera cita en 1930, hazaña que repitió veinte años después en territorio brasileño. Aquel inolvidable “Maracanazo” de 1950 forma parte de la mitología del fútbol internacional: una victoria inesperada que silenció a un país entero.
Desde entonces, Uruguay registró tres cuartos puestos (1954, 1970 y 2010). En su antecedente más cercano, Qatar 2022, el equipo se despidió prematuramente en fase de grupos pese a vencer a Ghana en la última fecha, víctima de un inicio deslucido bajo el mando de Diego Alonso.
Un "Loco" con experiencia mundialista
A sus 70 años, Bielsa encara su tercera experiencia en mundiales tras sus pasos por Argentina (2002) y Chile (2010). El estratega rosarino imprimió rápidamente su ADN en el seleccionado oriental: intensidad, presión alta y un protagonismo ofensivo innegociable.
Bielsa, admirado por figuras como Pep Guardiola, tiene la misión de potenciar a una generación que mezcla el sacrificio histórico con una dinámica moderna. El esquema base suele ser un 4-3-3, pero su mayor éxito radica en haber devuelto a Uruguay el estatus de equipo temido por su propuesta proactiva.
Nueva identidad: el laboratorio de Bielsa
El "Loco" llegó para jubilar definitivamente el mito de que la "garra charrúa" es solo defenderse con el cuchillo entre los dientes. Este Uruguay busca asfixiar y propone un duelo físico en cada rincón. Su estilo se basa en cuatro aspectos clave:
Presión intensa: Uruguay no espera. Los tres atacantes y los volantes saltan sobre el poseedor apenas se pierde la pelota, forzando el error rival cerca de su propia área.
Ataques de 10 segundos: el equipo está programado para la verticalidad. En cuanto recuperan, los extremos (como Facundo Pellistri, Agustín Canobbio o Maximiliano Araújo) pican al espacio para llegar al arco con la menor cantidad de pases posible.
Volantes "box to box": es el corazón del sistema. Bielsa aprovecha el despliegue de Valverde y Rodrigo Bentancur para cortar, relevar y llegar a zona de definición.
El riesgo: jugar a esta intensidad puede pasar factura física en un torneo corto. Si el rival logra saltar la primera línea de presión, la defensa uruguaya suele quedar mano a mano y con mucho campo por cubrir a sus espaldas.
"Pajarito" en su mejor momento
Valverde es el motor sobre el cual se fundó esta nueva identidad. Consolidado como uno de los mejores mediocampistas del mundo en el Real Madrid, "Pajarito" dejó de ser una promesa para convertirse en un futbolista total.
En el esquema del "Loco", funciona como el termómetro: decide cuándo asfixiar y cuándo romper líneas con sus zancadas características. Es el líder silencioso que contagia intensidad y el recurso de emergencia gracias a su pegada de media distancia.
El día que el Maracaná "reventó"
El punto culmine del país en este Mundial sigue siendo Brasil 1950. Ante una multitud récord -se estima que más de 200.000 personas ingresaron ese día-, Uruguay remontó con goles de Juan Alberto Schiaffino y Alcides Ghiggia. "Solo tres personas han logrado silenciar el Maracaná: el Papa, Frank Sinatra y yo", declaró Ghiggia años después, resumiendo una hazaña que todavía empuja el orgullo de cada jugador que se pone la camiseta celeste.
Fixture completo
Uruguay debutará en el Grupo H el lunes 15 de junio frente a Arabia Saudita desde las 19, en Miami. Luego, enfrentará al debutante Cabo Verde a la misma hora el domingo 21; mientras que cerrará su participación en la fase de grupos el viernes 26 de junio en un desafiante duelo con España desde las 21 en Guadalajara.
Lista de convocados
Arqueros: Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata, ARG), Sergio Rochet (Internacional de Porto Alegre, BRA) y Santiago Mele (Monterrey, MEX).
Defensores: Ronald Araujo (Barcelona, ESP), José María Giménez (Atlético Madrid, ESP), Santiago Bueno (Wolverhampton, ING), Sebastián Cáceres (América de México, MEX), Mathías Olivera (Napoli, ITA), Guillermo Varela (Flamengo, BRA), Matías Viña (River Plate, ARG), Joaquín Piquerez (Palmeiras, BRA) y Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake, USA).
Mediocampistas: Federico Valverde (Real Madrid, ESP), Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur, ING), Manuel Ugarte (Manchester United, ING), Emiliano Martínez (Palmeiras, BRA), Rodrigo Zalazar (Sporting de Portugal, POR), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo, BRA), Nicolás De La Cruz (Flamengo, BRA), Agustín Canobbio (Fluminense, BRA), Maximiliano Araújo (Sporting de Portugal, POR), Brian Rodríguez (América de México, MEX) y Facundo Pellistri (Panathinaikos, GRE).
Delanteros: Darwin Núñez (Al-Hilal, ARA), Federico Viñas (Real Oviedo, ESP) y Rodrigo Aguirre (Tigres, MEX).