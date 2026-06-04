Qatar llega al Mundial 2026 por mérito deportivo y con la firma táctica de Lopetegui

El camino de la clasificación

El proceso clasificatorio de Qatar fue una historia de resiliencia y cambios de mando. Tras una segunda fase convincente donde lideró su zona con 16 puntos, el equipo sufrió un bache en la tercera ronda que lo obligó a jugarse el todo por el todo en la cuarta instancia. Allí, ya bajo la dirección técnica de Julen Lopetegui, el equipo mostró equilibrio para liderar el grupo contra Emiratos Árabes Unidos y Omán. El boleto directo se selló el 14 de octubre con un trabajado 2-1 frente a Emiratos Árabes, gracias a los goles de cabeza de Boualem Khoukhi y Pedro Miguel.