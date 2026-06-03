La Reserva de Atlético Tucumán goleó a Instituto, sumó su cuarto triunfo al hilo y se ilusiona con terminar arriba

La Reserva de Atlético Tucumán atraviesa su mejor momento en la Copa Proyección. El equipo dirigido por Ramiro González derrotó por 3 a 0 a Instituto en el predio La Agustina de Córdoba y alcanzó su cuarta victoria consecutiva, una racha que le permitió meterse de lleno en la pelea por los primeros puestos de la Zona A cuando apenas restan dos fechas para el cierre de la fase regular.