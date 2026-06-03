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La Reserva de Atlético Tucumán goleó a Instituto, sumó su cuarto triunfo al hilo y se ilusiona con terminar arriba

El equipo de Ramiro González venció 3-0 a Instituto en Córdoba con un doblete de Rodrigo Granillo González y un gol de Martín Ortega. Con la victoria, el "Decano" alcanzó a Racing en la tabla de la Zona A y quedó bien posicionado de cara a las dos últimas fechas de la fase regular de la Copa Proyección.

Festejo. Rodrigo Granillo autor de dos goles festeja con Julio Vallejo y Uriel Funes. Gentileza Lucho López (Atlético Tucumán)
Festejo. Rodrigo Granillo autor de dos goles festeja con Julio Vallejo y Uriel Funes. Gentileza Lucho López (Atlético Tucumán)
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Reserva de Atlético Tucumán venció 3-0 a Instituto en Córdoba por la Copa Proyección, sumando su cuarto triunfo consecutivo para pelear el liderazgo de la Zona A.
  • Tras un primer tiempo parejo, los tucumanos decidieron el partido en el complemento con un doblete de Rodrigo Granillo González y un gol de Martín Ortega para sellar la goleada.
  • Con esta racha, el Decano alcanza a Racing con 27 puntos y se posiciona firmemente para las últimas dos fechas de la fase regular, donde enfrentará a Unión y Gimnasia LP.
Resumen generado con IA

La Reserva de Atlético Tucumán atraviesa su mejor momento en la Copa Proyección. El equipo dirigido por Ramiro González derrotó por 3 a 0 a Instituto en el predio La Agustina de Córdoba y alcanzó su cuarta victoria consecutiva, una racha que le permitió meterse de lleno en la pelea por los primeros puestos de la Zona A cuando apenas restan dos fechas para el cierre de la fase regular.

El triunfo tuvo además un valor extra por los resultados registrados en la jornada. Racing cayó 3 a 0 frente a Rosario Central y Atlético llegó a los 27 puntos, alcanzando la línea de la "Academia". Sin embargo, el conjunto de Avellaneda conserva el segundo puesto gracias a una mejor diferencia de gol. Vélez continúa liderando con 35 unidades, mientras que Rosario Central quedó con 26, River suma 25, Argentinos Juniors 24 e Instituto y Gimnasia La Plata tienen 23.

Durante el primer tiempo el partido fue equilibrado y muy disputado. Instituto intentó imponer condiciones en su predio, mientras que Atlético apostó al orden táctico y a aprovechar los espacios para salir rápido de contraataque. Las situaciones de peligro fueron escasas y el marcador permaneció inalterable al cabo de los primeros 45 minutos.

La diferencia apareció en el complemento y en apenas cinco minutos Atlético encaminó una victoria fundamental. A los 18 minutos, Rodrigo Granillo González abrió la cuenta desde el punto penal. El delantero mostró serenidad para ejecutar y poner en ventaja al conjunto tucumano.

El golpe dejó sentido a Instituto y Atlético no tardó en aprovecharlo. A los 23 minutos, nuevamente apareció Granillo González para ampliar la ventaja. El atacante presionó la salida del arquero local, recuperó la pelota y definió con precisión para marcar el segundo tanto de la tarde.

Con ese doblete, el delantero llegó a cinco goles en su cosecha personal dentro del torneo y ratificó el gran momento que atraviesa. Además, sumó cuatro tantos en los últimos tres encuentros, ya que venía de convertir por duplicado en la fecha 14, en la victoria frente a Gimnasia y Esgrima en Mendoza.

Con la ventaja de dos goles, el "Decano" manejó el desarrollo del partido y aprovechó los espacios que dejó un rival obligado a salir en busca del descuento. A los 35 minutos llegó la sentencia definitiva. Martín Ortega, que había ingresado desde el banco, recibió fuera del área y sacó un potente remate que dejó sin respuestas al arquero cordobés para establecer el 3 a 0.

La contundencia exhibida en el segundo tiempo fue la clave de una victoria que le permite a Atlético llegar con confianza a la recta final de la fase regular. El equipo mostró eficacia en ataque, solidez defensiva y una notable capacidad para golpear en los momentos decisivos.

Ahora, los dirigidos por Ramiro González afrontarán dos compromisos decisivos. En la próxima fecha visitarán a Unión en Santa Fe y luego cerrarán la etapa inicial como locales frente a Gimnasia La Plata en el complejo Ojo de Agua.

Síntesis

Instituto: Lautaro Espeche; Lucas Mainero, Genaro Ordoñez, Lautaro Ludueña y Francisco Aguirre; Marcos Irala, Hugo Rojas, Augusto Coronel e Ignacio Marasca; Tomás Peralta y Bautista Bujedo Monteverde. DT: Bruno Martelotto.

Atlético Tucumán: Enrique Maza; Uriel Funes, Juan Pablo Posse, Tomás Jung y Ramiro Paunero; Leandro Olima, Mauro Carrizo, Facundo Pimienta y Julio Germain Vallejo; Martín Paz y Rodrigo Granillo González. DT: Ramiro González.

Goles: ST, 18' Rodrigo Granillo González (A), de penal; 23' Rodrigo Granillo González (A); 35' Martín Ortega (A).

Cambios: 18' Pedro Baster por Coronel (I), 45' Gerónimo Toloza por Peralta (I); 68' Nahuel Olmedo por Marasca (I),  74' Martín Ortega por Paz (A),  86' Lucas Videla por Carrizo (A), Santiago Cortés por Paunero (A) y Fabricio Velardes por Vallejo (A) y 92' Ian Machena por Granillo González (A).

Árbitra: Gabriela Coronel.

Cancha: Predio La Agustina.

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