Atento Scaloni: Argelia dio el batacazo ante Países Bajos y se agranda de cara al debut mundialista

La gran explicación del triunfo argelino estuvo bajo los tres palos. Luca Zidane, hijo del legendario Zinedine, firmó una actuación consagratoria para sostener el cero en su arco. El arquero de 28 años, actualmente en el Granada de España, salió al campo protegido por una máscara especial debido a una reciente fractura de mandíbula y mentón. Nacionalizado en la última temporada (es nacido en Francia), Zidane demostró por qué se adueñó del puesto al encadenar su sexta valla invicta en los últimos de siete partidos con los "Zorros del Desierto".