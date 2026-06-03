Atento Scaloni: Argelia dio el batacazo ante Países Bajos y se agranda de cara al debut mundialista
El primer rival de la selección argentina en la Copa del Mundo venció 1-0 a la "Naranja" Mecánica en Róterdam. Con un Luca Zidane descomunal en el arco y un golazo agónico de Anis Hadj Moussa, el conjunto africano demostró que será un hueso duro de roer en el estreno del próximo 16 de junio.
Resumen para apurados
- Argelia, primer rival de Argentina en el Mundial 2026, venció 1-0 a Países Bajos en Róterdam durante un amistoso previo al torneo para preparar el debut del 16 de junio.
- El arquero Luca Zidane fue figura clave manteniendo el arco en cero y Anis Hadj Moussa anotó el gol agónico, en un partido que expuso debilidades defensivas de los africanos.
- El triunfo agiganta a Argelia de cara al debut ante el campeón defensor, Argentina, mientras ambos seleccionados ultiman detalles en sus búnkers cercanos en Kansas.
A menos de dos semanas para que ruede la pelota de manera oficial en el Mundial 2026, el Grupo J empezó a vivir su previa en los estadios europeos. La selección de Argelia, el contrincante frente al cual la "Albiceleste" iniciará la defensa de su título, sacudió el tablero al derrotar por 1-0 a Países Bajos como visitante. Más allá del impacto del resultado, el desarrollo del encuentro dejó varias conclusiones para apuntar en la libreta del cuerpo técnico argentino.
Luca Zidane: de la máscara al show de atajadas
La gran explicación del triunfo argelino estuvo bajo los tres palos. Luca Zidane, hijo del legendario Zinedine, firmó una actuación consagratoria para sostener el cero en su arco. El arquero de 28 años, actualmente en el Granada de España, salió al campo protegido por una máscara especial debido a una reciente fractura de mandíbula y mentón. Nacionalizado en la última temporada (es nacido en Francia), Zidane demostró por qué se adueñó del puesto al encadenar su sexta valla invicta en los últimos de siete partidos con los "Zorros del Desierto".
Durante la primera mitad, el guardameta frustró los gritos de gol de Cody Gakpo y Tijjani Reijnders. La fortuna también estuvo de su lado: un remate de Donyell Malen impactó en el poste y el VAR anuló correctamente un tanto de Reijnders por posición adelantada de Crysencio Summerville. En el complemento, el show de Zidane se completó al tapar un tremendo remate cruzado de Justin Kluivert y contener sin dar rebote un intento agónico de Memphis Depay a los 83 minutos.
El zarpazo letal y las dos caras de Argelia
El análisis táctico del próximo rival de Argentina desnudó virtudes y defectos marcados. El dominio de Países Bajos expuso una clara debilidad en los laterales argelinos, especialmente en el sector de Rayan Aït-Nouri, quien perdió constantemente en los duelos individuales contra Summerville. Sin embargo, el equipo africano demostró una notable paciencia para resistir y una contundencia letal para golpear en el momento justo.
A los 85 minutos, Argelia facturó al máximo una desatención defensiva de los locales. El atacante Anis Hadj Moussa recibió el balón completamente libre sobre el carril derecho, encaró al defensor Jorrel Hato hacia el centro y sacó un preciso zurdazo esquinado contra el vértice del área que dejó sin opciones al arquero Bart Verbruggen.
Búnkers cercanos en Kansas y la recta final del calendario
Este triunfo se da en la previa de un regreso triunfal para Argelia a las citas mundialistas, tras 12 años de ausencia. Curiosamente, la delegación africana montará su búnker de entrenamiento en la ciudad de Kansas, a menos de 100 kilómetros de distancia del complejo perteneciente al Sporting Kansas City de la MLS, lugar elegido por la Selección Argentina para concentrar. Antes del esperado debut entre ambos, Argelia disputará su último amistoso el próximo miércoles frente a Bolivia.