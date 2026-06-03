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Escándalo en Francia a días del Mundial: jugadores enfrentados con la Federación

La selección francesa atraviesa horas de tensión antes del debut en la Copa del Mundo. El conflicto incluye desacuerdos por las entradas para familiares y una reducción en los premios por rendimiento.

El seleccionado de Francia.
El seleccionado de Francia.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El plantel de la selección francesa se enfrentó a su federación antes del Mundial 2026 por el recorte de premios y el cobro de entradas para familiares de los jugadores.
  • La federación redujo premios por los altos costos logísticos en Norteamérica y limitó entradas gratuitas. El plantel mantiene el profesionalismo mientras negocia un acuerdo.
  • El conflicto amenaza la concentración de Francia, gran candidata al título, cuyo debut ante Senegal el 16 de junio medirá el impacto real de esta crisis interna en la cancha.
Resumen generado con IA

Francia llegará al Mundial 2026 como una de las grandes candidatas al título, pero a pocos días del debut el clima interno está lejos de ser ideal. Según trascendió en medios europeos, existe una fuerte tensión entre los jugadores y la Federación Francesa de Fútbol (FFF) debido a una serie de diferencias económicas y organizativas que generaron malestar dentro del plantel.

El principal foco del conflicto está relacionado con las entradas destinadas a los familiares de los futbolistas. La Federación informó que cada integrante del plantel dispondrá de ocho tickets por partido, aunque solamente dos serán gratuitos. Los seis restantes deberán ser abonados por los propios jugadores.

La decisión no cayó bien entre los futbolistas, especialmente porque muchos esperan recibir a un número importante de familiares y allegados que viajarán a Estados Unidos, México y Canadá para acompañarlos durante el torneo.

Sin embargo, ese no es el único punto de desacuerdo. También existe una disputa vinculada a los premios económicos que recibiría el plantel en función de los resultados obtenidos en la Copa del Mundo.

El presidente de la Federación Francesa, Philippe Diallo, impulsó una reducción de las primas previstas inicialmente. Desde la dirigencia justificaron la medida argumentando que los costos logísticos del Mundial serán considerablemente más elevados debido a la dimensión geográfica del torneo y a los constantes traslados entre las distintas sedes.

La postura generó resistencia entre los jugadores, aunque en las últimas horas las negociaciones habrían avanzado y ambas partes parecen acercarse a un entendimiento que evite una escalada mayor del conflicto.

A pesar del malestar, el plantel decidió mantener una actitud profesional y evitar confrontaciones públicas. De hecho, este martes los futbolistas participaron normalmente de diferentes compromisos comerciales y actividades con patrocinadores oficiales.

Según la prensa francesa, esa actitud fue interpretada como una señal hacia la dirigencia: los jugadores continúan cumpliendo con sus obligaciones institucionales y esperan recibir el mismo compromiso por parte de la Federación para resolver los temas pendientes.

La situación genera ruido en una selección acostumbrada a convivir bajo una enorme presión mediática. Francia aparece nuevamente entre los máximos favoritos para quedarse con el título gracias a un plantel repleto de figuras y a la continuidad de un proyecto que viene siendo protagonista en los últimos grandes torneos internacionales.

En lo deportivo, el equipo integrará el Grupo I. Su estreno será el 16 de junio frente a Senegal, luego enfrentará a Irak el 22 y cerrará la fase de grupos el 26 de junio contra Noruega.

Mientras tanto, la Federación intenta apagar el incendio antes de que la pelota empiece a rodar. El desafío será resolver las diferencias económicas sin afectar la concentración de un equipo que aspira a llegar hasta las últimas instancias del Mundial.

Por ahora, la tensión existe y las negociaciones continúan. La incógnita es si el conflicto quedará definitivamente atrás antes del debut o si acompañará a Francia durante el torneo más importante del fútbol mundial.

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