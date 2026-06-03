Argentina, la campeona que vuelve a escena: cómo llega la Selección de Scaloni al Mundial 2026

Dato interesante

La noche previa a la final contra Selección de Francia dejó una escena íntima que con el tiempo terminó transformándose en una de las historias más simbólicas del Mundial de Qatar. Mientras gran parte de la delegación argentina descansaba en la concentración de la Universidad de Qatar, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso se quedaron despiertos repasando el recorrido del equipo durante el torneo. Lo Celso, que había quedado afuera de la Copa por lesión pero viajó igualmente para acompañar al plantel, compartió ese momento con dos de sus amigos más cercanos dentro del grupo. Sobre una mesa apareció una vela blanca, uno de los pocos objetos que todavía no habían sido guardados antes de abandonar la concentración. La encendieron, pusieron música y comenzaron a recordar partidos, charlas y situaciones vividas durante el Mundial. Antes de apagarla, hicieron un deseo. Horas más tarde, Argentina derrotó a Francia por penales y levantó la tercera Copa del Mundo de su historia.