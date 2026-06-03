Argentina, la campeona que vuelve a escena: cómo llega la Selección de Scaloni al Mundial 2026
Con Messi como líder, la base de Qatar 2022 intacta y una identidad consolidada, la Albiceleste buscará defender el título en Estados Unidos, México y Canadá.
Resumen para apurados
- La Selección Argentina de Scaloni y Messi debutará el 16 de junio de 2026 en Kansas, EE.UU., con el objetivo de defender su título de campeona en el Mundial norteamericano.
- Tras clasificar anticipadamente goleando 4-1 a Brasil, el equipo mantiene la base campeona de Qatar 2022, un funcionamiento táctico flexible y un fuerte liderazgo de Messi.
- Con una identidad consolidada y sin las presiones del pasado, la Albiceleste busca hacer historia al intentar convertirse en la primera sudamericana bicampeona desde 1962.
La selección argentina llegará al Mundial con un escenario completamente distinto al de otras épocas. Ya no se trata de un equipo perseguido por las frustraciones ni condicionado por las finales perdidas. Después de conquistar Qatar 2022, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se transformó en una selección madura, confiable y con una identidad futbolística consolidada. La base del plantel campeón se mantiene y varios futbolistas atravesarán el torneo en el mejor momento de sus carreras. Además, la conexión emocional entre el equipo y los hinchas volvió a convertirse en una de las grandes fortalezas del seleccionado. Con Lionel Messi todavía como referencia absoluta y una estructura colectiva cada vez más sólida, Argentina intentará defender el título y convertirse en la primera selección sudamericana en repetir una Copa del Mundo desde Brasil en 1962.
¿Cómo se clasificó al Mundial 2026?
Argentina aseguró su clasificación al Mundial 2026 el 25 de marzo de 2025, varias fechas antes del cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. El equipo de Scaloni consiguió el pasaje de manera matemática incluso antes de enfrentar a Brasil, gracias al empate 0 a 0 entre Bolivia y Uruguay en la altura de El Alto. Horas después, Argentina celebró la clasificación con una actuación contundente frente al clásico rival: goleó 4 a 1 a Brasil en el Monumental con goles de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Giuliano Simeone. La Selección transitó gran parte de las Eliminatorias como líder y también consiguió un triunfo histórico en el Maracaná, donde venció 1 a 0 a Brasil con gol de Nicolás Otamendi y le provocó al conjunto brasileño su primera derrota como local en la historia del certamen. Además, Argentina volvió a destacarse por la solidez defensiva y por sostener la base del equipo campeón en Qatar 2022.
¿Cuál es su historial en la Copa del Mundo?
Hablar de Argentina en los Mundiales implica hablar de una de las selecciones más importantes en la historia de la competencia. El seleccionado disputó seis finales y conquistó tres títulos: Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022. Cada una de esas consagraciones quedó marcada por equipos y contextos diferentes, aunque todas construyeron capítulos centrales en la memoria futbolera del país. Primero apareció el equipo de César Luis Menotti liderado por Mario Kempes; después, la consagración inolvidable de Diego Maradona en México; finalmente, la Copa levantada por Messi en Qatar. Además, Argentina fue subcampeona en Uruguay 1930, Italia 1990 y Brasil 2014. A lo largo de la historia protagonizó algunos de los partidos más emblemáticos de los Mundiales, como el triunfo sobre Inglaterra en 1986 o la final frente a Francia en Qatar, considerada por muchos especialistas como una de las mejores definiciones de todos los tiempos.
¿Quién es el entrenador?
Lionel Scaloni asumió como entrenador de la selección después del Mundial de Rusia 2018, en un contexto de incertidumbre y con muy poca experiencia como director técnico principal. Su llegada, inicialmente interina, despertó dudas dentro y fuera del fútbol argentino. Sin embargo, con el paso del tiempo construyó uno de los ciclos más exitosos de la historia del seleccionado. Scaloni reorganizó el grupo, impulsó una renovación progresiva y logró consolidar una identidad colectiva muy marcada. Bajo su conducción, Argentina ganó la Copa América 2021 en el Maracaná frente a Brasil, la Finalissima contra Italia y el Mundial de Qatar 2022. Además, alcanzó una racha invicta de 36 partidos, una de las más extensas en la historia del fútbol internacional. El cuerpo técnico, integrado también por Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, logró construir una relación muy fuerte con los jugadores y devolverle estabilidad futbolística y emocional a la selección.
¿Cómo juega?
La Selección de Scaloni construyó una identidad táctica flexible, intensa y muy competitiva. El equipo no depende de un único sistema: puede jugar con 4-3-3, modificar a un 4-4-2 o sumar un mediocampista extra según el rival y el contexto del partido. Una de las principales virtudes aparece en la presión alta y en la recuperación rápida de la pelota, aspectos que le permitieron dominar muchos encuentros desde el ritmo y la agresividad. En el medio campo, la dinámica de Rodrigo De Paul, el equilibrio de Enzo Fernández y la claridad de Alexis Mac Allister sostienen gran parte del funcionamiento. En ataque, la movilidad permanente de Julián Álvarez libera espacios para Messi, que continúa siendo el eje creativo del equipo. Además, Argentina desarrolló una fortaleza mental clave para competir en partidos cerrados, como quedó demostrado durante el Mundial de Qatar 2022 y en varios clásicos de las Eliminatorias Sudamericanas.
Jugador clave
Aunque Argentina cuenta con varias figuras determinantes, el jugador que continúa modificando todo es Lionel Messi. El rosarino llegará al Mundial como el futbolista con más partidos disputados en la historia de la selección y también como el máximo goleador argentino en Copas del Mundo. En Qatar 2022 tuvo una actuación decisiva: convirtió siete goles, dio tres asistencias y fue elegido como el mejor jugador del torneo. Sin embargo, su influencia dentro del equipo excede ampliamente las estadísticas. Messi condiciona a los rivales desde lo táctico, genera espacios constantemente y sigue siendo el futbolista capaz de resolver partidos cerrados con una acción individual. Además, en este último tramo de su carrera asumió un liderazgo mucho más natural dentro del grupo y se convirtió en la principal referencia emocional del plantel. La selección ya no depende exclusivamente de él, pero sigue construyéndose alrededor de su presencia y de todo lo que genera dentro del campo.
Dato interesante
La noche previa a la final contra Selección de Francia dejó una escena íntima que con el tiempo terminó transformándose en una de las historias más simbólicas del Mundial de Qatar. Mientras gran parte de la delegación argentina descansaba en la concentración de la Universidad de Qatar, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso se quedaron despiertos repasando el recorrido del equipo durante el torneo. Lo Celso, que había quedado afuera de la Copa por lesión pero viajó igualmente para acompañar al plantel, compartió ese momento con dos de sus amigos más cercanos dentro del grupo. Sobre una mesa apareció una vela blanca, uno de los pocos objetos que todavía no habían sido guardados antes de abandonar la concentración. La encendieron, pusieron música y comenzaron a recordar partidos, charlas y situaciones vividas durante el Mundial. Antes de apagarla, hicieron un deseo. Horas más tarde, Argentina derrotó a Francia por penales y levantó la tercera Copa del Mundo de su historia.
Fixture completo
La Selección comenzará su participación en el Mundial 2026 el martes 16 de junio, cuando enfrente a Argelia a las 22 en Kansas City. Luego volverá a jugar el lunes 22 de junio frente a lAustria desde las 14 en Dallas. Cerrará su participación en el Grupo J el sábado 27 de junio contra Jordania, también en Dallas, a partir de las 23.
La lista completa de convocados
Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.
Defensores: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Leonardo Balerdi, Facundo Medina y Nicolás Tagliafico.
Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Valentín Barco, Giuliano Simeone y Nicolás González.
Delanteros: Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Thiago Almada, Nicolás Paz y José Manuel López.