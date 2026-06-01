LG PlaySíntesis Play

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

El noticiero de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 12 a 13.30, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 23 Min

Resumen para apurados

  • LA GACETA lanzó 'Conexión Play', un magazine que se emite de lunes a viernes de 9 a 12 por CCC, Flow y web en Tucumán para brindar noticias y análisis en vivo.
  • Conducido por Baigorrí, Servetto y Monti, el ciclo integra la nueva grilla multiplataforma del medio. Se enfoca en un periodismo cercano y dinámico mediante interacción directa.
  • Esta apuesta consolida la presencia del diario en el ecosistema audiovisual regional, buscando fidelizar audiencias digitales y televisivas con contenidos de producción propia.
Resumen generado con IA

LA GACETA PLAY inicia una nueva programación y durante los mediodías vas a poder disfrutar de “Síntesis Play”, un informativo que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 12 a 13, por el Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

Con la conducción de Indalecio Sánchez y José Názaro , el ciclo le dará continuidad informativa al canal de noticias de LA GACETA, ponderando un periodismo claro, una mirada propia y un vínculo cercano con la audiencia.

"Conexión Play" refuerza la propuesta multiplataforma de LA GACETA y su compromiso de informar, acompañar y entretener, todas las mañanas.

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

Esta nota es de acceso libre.
Temas LG Play TV PúblicaGACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Lo más popular
Histórico golpe a la venta de éxtasis y otras drogas sintéticas en Tucumán
1

Histórico golpe a la venta de éxtasis y otras drogas sintéticas en Tucumán

Millonaria inversión para un nuevo edificio anexo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán
2

Millonaria inversión para un nuevo edificio anexo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Los Ángeles Azules hicieron bailar a la Argentina
3

Los Ángeles Azules hicieron bailar a la Argentina

Tragedia en la ruta 38: un hombre, una mujer y un niño murieron en un choque entre una camioneta y un camión
4

Tragedia en la ruta 38: un hombre, una mujer y un niño murieron en un choque entre una camioneta y un camión

El asesinato de Agostina Vega: el único detenido amenazó con suicidarse
5

El asesinato de Agostina Vega: el único detenido amenazó con suicidarse

Ranking notas premium
El fin de la ilusión monetaria: ¿por qué el sueldo sigue sin alcanzar si la inflación parece bajar?
1

El fin de la ilusión monetaria: ¿por qué el sueldo sigue sin alcanzar si la inflación parece bajar?

Denuncian penalmente la asunción de la decana de Medicina
2

Denuncian penalmente la asunción de la decana de Medicina

Un problema sin solución
3

Un problema sin solución

Alberto Rojo: “El ateísmo es una actitud anticientífica”
4

Alberto Rojo: “El ateísmo es una actitud anticientífica”

Del “apretado” al sánguche de autor: la nueva escena entre panes que gana espacio en Tucumán
5

Del “apretado” al sánguche de autor: la nueva escena entre panes que gana espacio en Tucumán

Más Noticias
Cuándo comenzarán las lluvias en Tucumán y cómo seguirán en la semana

Cuándo comenzarán las lluvias en Tucumán y cómo seguirán en la semana

Tragedia en la ruta 38: un hombre, una mujer y un niño murieron en un choque entre una camioneta y un camión

Tragedia en la ruta 38: un hombre, una mujer y un niño murieron en un choque entre una camioneta y un camión

Histórico golpe a la venta de éxtasis y otras drogas sintéticas en Tucumán

Histórico golpe a la venta de éxtasis y otras drogas sintéticas en Tucumán

El Gobierno reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral: cómo se pagarán desde ahora las indemnizaciones

El Gobierno reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral: cómo se pagarán desde ahora las indemnizaciones

Millonaria inversión para un nuevo edificio anexo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Millonaria inversión para un nuevo edificio anexo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Los Ángeles Azules hicieron bailar a la Argentina

Los Ángeles Azules hicieron bailar a la Argentina

Cómo estará el clima esta semana en Tucumán: lluvia y nada de frío extremo

Cómo estará el clima esta semana en Tucumán: lluvia y nada de frío extremo

Drogas sintéticas: entre la figura de Pablo Escobar y el desarrollo de la producción de tusi

Drogas sintéticas: entre la figura de Pablo Escobar y el desarrollo de la producción de tusi

Comentarios