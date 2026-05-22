EN VIVO: Colapinto quedó 10° y avanzó a la SQ2 en el GP de Canadá

17:52 hs

En unos minutos se reanudará la acción

Los monoplazas tendrán muy poco tiempo para calentar sus neumáticos y marcar otra vuelta rápida. Colapinto logró un gran tiempo y se ubica temporalmente en la 10°, por lo que se estima que no tendría inconvenientes para avanzar a SQ2. Pero su compañero Gasly está obligado a mejorar su vuelta para no quedar eliminado (19°).