EN VIVO: Colapinto quedó eliminado en la SQ2 y largará 13° en la Sprint del GP de Canadá

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Russel se quedó con la pole position de la carrera Sprint

Dominio absoluto de Mercedes en territorio canadiense. George Russell completó una vuelta formidable y se adueñó del primer lugar de partida para la carrera Sprint con una marca de 1:12:995. Inmediatamente detrás se ubicó su compañero de equipo, el italiano Kimi Antonelli, a una diferencia de 68 milésimas. La segunda fila de la grilla quedó en manos de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, mientras que las Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc se posicionaron justo detrás. Los casilleros del top 10 los completaron Max Verstappen, Isack Hadjar, Arvid Lindblad y Carlos Sainz.