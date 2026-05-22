EN VIVO: Colapinto quedó eliminado en la SQ2 y largará 13° en la Sprint del GP de Canadá

Russel se quedó con la pole position de la carrera Sprint
Dominio absoluto de Mercedes en territorio canadiense. George Russell completó una vuelta formidable y se adueñó del primer lugar de partida para la carrera Sprint con una marca de 1:12:995. Inmediatamente detrás se ubicó su compañero de equipo, el italiano Kimi Antonelli, a una diferencia de 68 milésimas. La segunda fila de la grilla quedó en manos de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, mientras que las Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc se posicionaron justo detrás. Los casilleros del top 10 los completaron Max Verstappen, Isack Hadjar, Arvid Lindblad y Carlos Sainz.
Empieza la SQ3
Sin Colapinto en pista, los primeros 10 pilotos definirán la parrilla de salida de la carrera sprint de mañana.
Balance de la clasificación de la carrera sprint
La segunda tanda clasificatoria marcó el final del camino para Nico Hülkenberg (11°) y Gabriel Bortoleto (12°) de Audi, Franco Colapinto de Alpine (13°), Esteban Ocon de Haas (14°), su compañero Ollie Bearman (15°) y Fernando Alonso de Aston Martin (16°). A pesar de haber llegado en desventaja por la falta de rodaje previo, el pilarense acumuló 16 vueltas en pista y clavó un crono de 1:14.702 en esta SQ2. Su marca lo dejó a tan solo 0.155 de la línea de Carlos Sainz, quien con el Williams atrapó el décimo boleto hacia el último corte.
Colapinto quedó eliminado en SQ2 y saldrá en el 13° en la carrera sprint
Aunque el pilarense logró bajar su tiempo con una marca de 1:14.702, la mejora resultó insuficiente para meterse en el último corte. El argentino saldrá en la carrera Sprint de mañana en el 13° lugar.
Colapinto mejoró su vuelta, pero aún no le alcanza.
El argentino giró en 1:14.940 que lo ubica 12°. Restan 1 minutos y 30 segundos para el final.
Primer registro formal para Colapinto
A falta de tres minutos para el cierre, Franco cronometró 1:15.312 en su primera vuelta rápida, ubicándose provisionalmente en el décimotercer lugar; por ahora, afuera de SQ3.
Ya empieza la SQ2
Colapinto intentará superar el corte eliminatorio y avanzar a la SQ3.
Una vuelta sin margen de error salvó a Colapinto
El argentino sólo giró tres veces en lo que va del fin de semana en Canadá. Tuvo una sola oportunidad de realizar una vuelta rápida y no lo desaprovechó: firmó un tiempo de 1:15.484 para avanzar a la siguiente tanda como el 10° mejor registro.
Los eliminados
Quedaron fuera de competencia en el primer corte Sergio "Checo" Pérez de Cadillac (17°), Lance Stroll de Aston Martin (18°), Pierre Gasly de Alpine (19°) y Valtteri Bottas de Cadillac (20°). En tanto, Liam Lawson de Racing Bulls (22°) y Alex Albon de Williams (21°) cerraron la lista de eliminados sin registrar tiempos, debido a los inconvenientes mecánicos que arrastraban desde el entrenamiento matutino.
Colapinto avanza a S2Q
El argentino marcó una gran vuelta antes de la bandera roja y finalizó la SQ1 en el 10° lugar.
Gasly, afuera en SQ1
El francés quedó eliminado porque no tuvo el tiempo necesario para abrir su vuelta tras la reanudación luego de la bandera roja.
Los monoplazas regresaron a la pista
Quedan sólo unos segundos para que finalice la sesión.
En unos minutos se reanudará la acción
Los monoplazas tendrán muy poco tiempo para calentar sus neumáticos y marcar otra vuelta rápida. Colapinto logró un gran tiempo y se ubica temporalmente en la 10°, por lo que se estima que no tendría inconvenientes para avanzar a SQ2. Pero su compañero Gasly está obligado a mejorar su vuelta para no quedar eliminado (19°).
Por el momento, Colapinto avanza a SQ2
Cuando se reanude la clasificación quedarán 1 minuto y 46 segundos para girar.
Bandera roja
Alonso sufrió un bloqueo y estrelló su auto contra una pared en la curva 4.
Nueva marca del argentino, que se posiciona 10°
El argentino cerró su vuelta con un tiempo de 1:15.484.
Vueltas rápidas de Gasly y Colapinto
El primer registro formal para el argentino es de 1:16.962, que lo deja en la 20° posición. Por su parte, su compañero francés giró en 1:16.642 (16°).
Colapinto ya inició su vuelta de calentamiento
Pronto marcará una medida de tiempo real y tendrá una posición temporal en la tabla.
Lawson no participará de la qualy
El monoplaza del piloto sufrió una fuga hidráulica y se prepará directamente para la carrera sprint de mañana.
Hamilton, el primero en salir
El inglés será el primero en marcar tiempos en esta SQ1.
Arrancó la qualy
Los pilotos ya iniciaron sus respectivas vueltas de calentamiento en Canadá.
Últimos detalles
Las franquicias alistan sus respectivos monoplazas para iniciar la primera sesión de clasificación, cuyo inicio está pactado desde las 17.30.
Cambios en el monoplaza de Colapinto
Alpine cambió la batería del coche antes de la clasificación, según el periodista especializado en F1 Albert Fabrega. Sería la segunda batería de la temporada, por lo que el reemplazo no supondría ninguna penalización.
Así será la clasificación para la Sprint
Tras las prácticas, llega el debut del formato Sprint en Canadá con su clasificación reducida: tres tandas cortas (de 12, 10 y 8 minutos) que definirán la grilla para la carrera de mañana. En SQ1 y SQ2 se exigirá el uso de neumáticos medios, mientras que la pole se peleará con blandos en la SQ3.
Finalizó la FP1
Antonelli se quedó con el primer puesto de la carrera, mientras que Russell y Hamilton completaron el podio en Canadá. Colapinto, en tanto, no pudo registrar tiempo por un problema en su monoplaza.
Nuevo accidente
Esteban Ocon sufrió un accidente tras hacer un trompo y la parte delantera del monoplaza impactó contra un paredón.
Antonelli, el líder
El italiano tiene un registro de 1:14.392.
Volvió la práctica
Colapinto sigue de cerca el avance del monoplaza
El argentino espera novedades sobre su vehículo para volver a la pista.
Choque de Alex Albon y bandera roja
El tailandés protagonizó un choque en la curva 7 y el monoplaza se detuvo dentro de la pista. La sesión, nuevamente, fue suspendida de manera temporal.
Piastri es el nuevo líder
El australiano marcó un registro de 1:14.963.
Verstappen marcó el mejor registro
El holandés tiene un tiempo de 1:15.895.
La práctica se extenderá cuatro minutos
La FIA informó la medida con el objetivo de que los pilotos tengan un par de vueltas más en Canadá.
Se reanudó la práctica en Canadá
Los pilotos volvieron a la pista de Montreal. Colapinto, en tanto, se bajó del monoplaza, mientras que los ingenieros de Alpine continúan trabajando en la parte del ala trasera y el motor.
Bandera roja en la práctica
La sesión fue frenada debido al incoveniente de Lawson, debido a que el auto de Red Bull Racing no pudo ser retirado de la pista.
Colapinto continúa en el box
El argentino todavía no pudo registrar ningún tiempo en Canadá debido al problema que sufrió en el acelerador.
Otro piloto complicado en Canadá
Liam Lawson tampoco puede continuar en carrera y su monoplaza quedó varado en la pista. Debido a esta situación, se activó el virtual safety car.
Colapinto sufrió inconvenientes en los primeros minutos de la práctica
El monoplaza del argentino se frenó en una de las curvas. Según dijo por la radio, el problema se encuentra en el acelerador del vehículo.
Lo que tenés que saber
La Fórmula 1 vuelve a acelerar este fin de semana en Montreal y Franco Colapinto llega al Gran Premio de Canadá atravesando su mejor momento desde su desembarco en la categoría. El piloto de Alpine viene de conseguir en Miami el mejor resultado de su carrera en la "Máxima" con un séptimo puesto que renovó la ilusión del equipo francés.
Como ocurrió en Estados Unidos, la fecha canadiense tendrá formato Sprint, por lo que la actividad comenzará este viernes con una única práctica libre y luego seguirá con la clasificación para la carrera corta del sábado.
El presente de Alpine cambió por completo respecto de 2025, cuando el equipo peleaba en el fondo de la parrilla. Ahora, la escudería francesa se ubica quinta en el Campeonato Mundial de Constructores y llegará a Montreal con nuevas mejoras técnicas en sus monoplazas, buscando seguir achicando diferencias con los equipos de punta.
El líder del campeonato es Kimi Antonelli, de Mercedes, ganador de la última carrera en Miami.
Cronograma del GP de Canadá
Viernes 22 de mayo
Práctica Libre: 13.30
Clasificación Sprint: 17.30
Sábado 23 de mayo
Carrera Sprint: 13.00
Clasificación: 17.00
Domingo 24 de mayo
Carrera principal: 17.00
La actividad podrá verse en Argentina por Fox Sports, Disney+.