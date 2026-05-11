Jaldo entregó equipamiento y firmó convenios por más de $168 millones para fortalecer cooperativas tucumanas

Durante el acto, el mandatario destacó el valor social y productivo del cooperativismo. En ese sentido, subrayó el rol del trabajo asociativo como motor de desarrollo y expresó: “Hoy es una mañana de alegría porque quienes se han constituido bajo la figura de cooperativa están mandando un mensaje claro, que es no quedarse en la casa y, a pesar de los problemas y la dificultad, salir a trabajar. Quieren trabajar y quieren crear lo que realmente sus familias necesitan. Pero, por otro lado, asociarse como cooperativa también tiene un sentido de solidaridad, un sentido de compartir el trabajo con otra persona que está en igualdad o en condiciones parecidas a ustedes”.