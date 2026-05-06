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Cómo comprar un termo seguro: las advertencias de ANMAT que debés tener en cuenta

Los termos no oficiales representan un peligro latente para la integridad física, debido al uso de materiales prohibidos para el contacto con alimentos y bebidas durante su fabricación.

Cómo comprar un termo seguro: las advertencias de ANMAT que debés tener en cuenta Termos
Hace 11 Min

En Argentina se comercializan aproximadamente 4 millones de termos anualmente, un volumen de mercado que favorece la circulación de productos falsificados. Los termos no oficiales representan un peligro latente para la integridad física, debido al uso de materiales prohibidos para el contacto con alimentos y bebidas durante su fabricación.

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La utilización de estos recipientes apócrifos conlleva riesgos que abarcan desde náuseas y dolores abdominales hasta malestares estomacales severos. Incluso existe la posibilidad de sufrir cuadros de intoxicación graves por la exposición directa a metales pesados como el plomo, presentes habitualmente en las soldaduras de estos productos no autorizados.

  • Materiales de fabricación: El artículo debe contar con componentes aptos para el contacto con sustancias alimenticias, priorizando siempre el acero inoxidable de la serie 300.
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