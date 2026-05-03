EN VIVO Fórmula 1: Colapinto está 8° en el GP de Miami y se ilusiona con los puntos

Lo que tenés que saber

Hoy se pondrá en marcha la carrera del Gran Premio de Miami, una cita clave en el calendario de la Fórmula 1 y con Franco Colapinto como protagonista. El piloto argentino buscará capitalizar su fin de semana y meterse en la pelea por los puntos en un circuito exigente, donde la estrategia, la gestión de neumáticos y cada detalle pueden marcar la diferencia desde la largada.