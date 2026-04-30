Secciones
LG PlaySíntesis Play

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

El noticiero de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 12 a 13.30, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • LA GACETA lanzó 'Conexión Play', un magazine que se emite de lunes a viernes de 9 a 12 por CCC, Flow y web en Tucumán para brindar noticias y análisis en vivo.
  • Conducido por Baigorrí, Servetto y Monti, el ciclo integra la nueva grilla multiplataforma del medio. Se enfoca en un periodismo cercano y dinámico mediante interacción directa.
  • Esta apuesta consolida la presencia del diario en el ecosistema audiovisual regional, buscando fidelizar audiencias digitales y televisivas con contenidos de producción propia.
Resumen generado con IA

LA GACETA PLAY inicia una nueva programación y durante los mediodías vas a poder disfrutar de “Síntesis Play”, un informativo que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 12 a 13, por el Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

Con la conducción de Indalecio Sánchez y José Názaro , el ciclo le dará continuidad informativa al canal de noticias de LA GACETA, ponderando un periodismo claro, una mirada propia y un vínculo cercano con la audiencia.

"Conexión Play" refuerza la propuesta multiplataforma de LA GACETA y su compromiso de informar, acompañar y entretener, todas las mañanas.

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

Temas LG Play TV PúblicaGACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Lo más popular
Alerta por heladas y lluvias para el fin de semana largo: qué provincias sentirán más el cambio de tiempo
1

Alerta por heladas y lluvias para el fin de semana largo: qué provincias sentirán más el cambio de tiempo

Elecciones en la UNT: contundente apoyo de decanos a Sergio Pagani y Mercedes Leal
2

Elecciones en la UNT: contundente apoyo de decanos a Sergio Pagani y Mercedes Leal

Anses confirmó un bono para jubilados en mayo 2026: ¿quiénes lo cobran y cuánto recibirán?
3

Anses confirmó un bono para jubilados en mayo 2026: ¿quiénes lo cobran y cuánto recibirán?

Crimen en el country: ¿perpetua o emoción violenta para Figueroa?
4

Crimen en el country: ¿perpetua o emoción violenta para Figueroa?

El momento del día en el que aumenta el riesgo de sufrir un paro cardíaco, según especialistas
5

El momento del día en el que aumenta el riesgo de sufrir un paro cardíaco, según especialistas

Ranking notas premium
Jaldo se ubica en el centro del cuadrilátero político
1

Jaldo se ubica en el centro del cuadrilátero político

“Rape academy”: qué muestra la investigación de CNN sobre la cultura de la violencia sexual
2

“Rape academy”: qué muestra la investigación de CNN sobre la cultura de la violencia sexual

Más Noticias
Causa Cuadernos: José López se desdijo de su confesión y negó que Cristina Kirchner fuera jefa de una asociación ilícita

Causa Cuadernos: José López se desdijo de su confesión y negó que Cristina Kirchner fuera jefa de una asociación ilícita

Crimen en el country: ¿perpetua o emoción violenta para Figueroa?

Crimen en el country: ¿perpetua o emoción violenta para Figueroa?

Anses confirmó un bono para jubilados en mayo 2026: ¿quiénes lo cobran y cuánto recibirán?

Anses confirmó un bono para jubilados en mayo 2026: ¿quiénes lo cobran y cuánto recibirán?

La CGT desafía el rumbo de Milei con una masiva movilización a Plaza de Mayo

La CGT desafía el rumbo de Milei con una masiva movilización a Plaza de Mayo

El momento del día en el que aumenta el riesgo de sufrir un paro cardíaco, según especialistas

El momento del día en el que aumenta el riesgo de sufrir un paro cardíaco, según especialistas

Alerta por heladas y lluvias para el fin de semana largo: qué provincias sentirán más el cambio de tiempo

Alerta por heladas y lluvias para el fin de semana largo: qué provincias sentirán más el cambio de tiempo

Manuel Adorni en el Congreso: negó delitos y respaldó al Gobierno

Manuel Adorni en el Congreso: negó delitos y respaldó al Gobierno

Elecciones en la UNT: contundente apoyo de decanos a Sergio Pagani y Mercedes Leal

Elecciones en la UNT: contundente apoyo de decanos a Sergio Pagani y Mercedes Leal

Comentarios