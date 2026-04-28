Alquileres con desalojo en tiempo récord y sin sentencia firme: claves del proyecto que preocupa a inquilinos

El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que podría tratarse en los próximos días en el Congreso, vuelve a poner en tensión al mercado de alquileres. La iniciativa propone reducir a solo tres días el plazo de intimación por falta de pago y avanzar con desalojos más rápidos a través de procesos sumarísimos, lo que implica un cambio profundo en la dinámica contractual.