EN VIVO: Atlético Tucumán ya juega ante Banfield en la despedida de su público en el Apertura

10' ST
¡Gol de Atlético Tucumán! Franco Nicola cabeceó a la red y puso el 1 a 0 para el "Decano".
Comenzó el segundo tiempo
Atlético Tucumán 0 - Banfield 0
Final del primer tiempo
Atlético Tucumán 0 - Banfield 0
30' PT
Atlético es superior a Banfield. Tuvo dos chances en los pies de Leandro Díaz pero el arquero salvó al "Taladro".
Comenzó el primer tiempo
Atlético Tucumán 0 - Banfield 0
Banfield realiza el reconocimiento del campo
Hora de jugar. ¡Con todo, Taladro! pic.twitter.com/LiF01eVF9b— Club A. Banfield (@CAB_oficial) April 26, 2026
El equipo de Falcioni ya entra en calor en el campo de juego
¡Vamos Decano!#VamosDecano#TorneoMercadoLibre Apertura pic.twitter.com/Np7nkoKkID— Atlético Tucumán (@ATOficial) April 26, 2026
El equipo del "Taladro" para enfrentar a Atlético
Así forma el Club Atlético #Banfield en Tucumán.#EnBanfieldJugamosTodos pic.twitter.com/v7mYLX0cfF— Club A. Banfield (@CAB_oficial) April 26, 2026
Así sale a la cancha el "Decano"
¡Así forma el Gigante del Norte!— Atlético Tucumán (@ATOficial) April 26, 2026
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El equipo llegó al Monumental
El Plantel ya está en el José Fierro#VamosDecano#TorneoMercadoLibre Apertura pic.twitter.com/NETuMZQudL— Atlético Tucumán (@ATOficial) April 26, 2026
Lo que tenés que saber
Por la fecha 16, Atlético Tucumán tendrá su última función como local en un Torneo Apertura que ya lo tiene sin chances de avanzar, aunque necesita sumar puntos para la tabla general. Banfield llega también sin chances de playoffs, en un duelo que puede ser clave en la lucha por evitar el descenso.