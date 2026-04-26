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Banfield igualó sobre la hora y dejó a Atlético Tucumán con las manos vacías en su despedida del Monumental

Banfield igualó sobre la hora y dejó a Atlético Tucumán con las manos vacías en su despedida del Monumental Prensa Atlético Tucumán

El "Decano", fue ganando durante casi todo el segundo tiempo, pero Neyder Moreno apareció a falta de un minuto y puso el empate para el "Taladro".

Hace 1 Hs
21:47 hs

44' ST

Gol de Banfield. Neyder Moreno pone el 1 a 1 sobre la hora.

21:15 hs

10' ST

¡Gol de Atlético Tucumán! Franco Nicola cabeceó a la red y puso el 1 a 0 para el "Decano". 

21:05 hs

Comenzó el segundo tiempo

Atlético Tucumán 0 - Banfield 0

20:48 hs

Final del primer tiempo

Atlético Tucumán 0 - Banfield 0

20:30 hs

30' PT

Atlético es superior a Banfield. Tuvo dos chances en los pies de Leandro Díaz pero el arquero salvó al "Taladro".

20:00 hs

Comenzó el primer tiempo

Atlético Tucumán 0 - Banfield 0

19:50 hs

Banfield realiza el reconocimiento del campo

19:49 hs

El equipo de Falcioni ya entra en calor en el campo de juego

19:35 hs

El equipo del "Taladro" para enfrentar a Atlético

19:32 hs

Así sale a la cancha el "Decano"

19:28 hs

El equipo llegó al Monumental

Lo que tenés que saber

Por la fecha 16, Atlético Tucumán tendrá su última función como local en un Torneo Apertura que ya lo tiene sin chances de avanzar, aunque necesita sumar puntos para la tabla general. Banfield llega también sin chances de playoffs, en un duelo que puede ser clave en la lucha por evitar el descenso.

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