Torneo “Martín Macheta Robles”: Graneros arrasa en el Apertura y marca el ritmo con puntaje perfecto

El liderazgo de Graneros no se explica solo por ese triunfo. Su inicio es perfecto: tres partidos jugados, tres ganados, nueve goles a favor y ninguno en contra. Un equilibrio que combina contundencia ofensiva y solidez defensiva, con el arquero Pablo Lencina como una de las figuras, respaldado por un plantel que sostiene una base consolidada y suma refuerzos de jerarquía.