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Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

El noticiero de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 12 a 13.30, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • LA GACETA lanzó 'Conexión Play', un magazine que se emite de lunes a viernes de 9 a 12 por CCC, Flow y web en Tucumán para brindar noticias y análisis en vivo.
  • Conducido por Baigorrí, Servetto y Monti, el ciclo integra la nueva grilla multiplataforma del medio. Se enfoca en un periodismo cercano y dinámico mediante interacción directa.
  • Esta apuesta consolida la presencia del diario en el ecosistema audiovisual regional, buscando fidelizar audiencias digitales y televisivas con contenidos de producción propia.
Resumen generado con IA

LA GACETA PLAY inicia una nueva programación y durante los mediodías vas a poder disfrutar de “Síntesis Play”, un informativo que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 12 a 13, por el Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

Con la conducción de Indalecio Sánchez y José Názaro , el ciclo le dará continuidad informativa al canal de noticias de LA GACETA, ponderando un periodismo claro, una mirada propia y un vínculo cercano con la audiencia.

"Conexión Play" refuerza la propuesta multiplataforma de LA GACETA y su compromiso de informar, acompañar y entretener, todas las mañanas.

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

Esta nota es de acceso libre.
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