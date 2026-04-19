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Recuerdos fotográficos: la calle 9 de Julio hacia 1910

En este espacio procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo.

Recuerdos fotográficos: la calle 9 de Julio hacia 1910
Por Roberto Delgado y Jorge Olmos Sgrosso Hace 5 Hs

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