Artemis II, EN VIVO: máxima expectativa por el regreso de la misión a la Tierra

Una maniobra clave
El módulo de tripulación de la cápsula Orión se separó del módulo de servicio, paso necesario para encarar el reingreso a la atmósfera terrestre. Tras la separación, quedó expuesto el escudo térmico, diseñado para resistir temperaturas cercanas a los 1500°C durante el descenso. Esta protección será determinante frente al intenso calor generado en la fase más exigente del viaje.
El módulo de tripulación, que se encuentra ubicado sobre el módulo de servicio, es el encargado de transportar a los astronautas y la carga. Además, se trata de la única parte de la nave preparada para aterrizar en la Tierra, lo que refuerza la importancia de su sistema de protección térmica en esta etapa final.
Máxima expectativa
La misión Artemis II entra en su tramo decisivo. A menos de una hora del inicio del amerizaje, las imágenes enviadas desde la cápsula Orión reflejan un dato clave: la Tierra aparece cada vez más próxima en el horizonte.
De acuerdo con las previsiones, los astronautas iniciarán el ingreso a la atmósfera terrestre a las 20.53, en lo que será uno de los momentos más críticos del regreso.
El seguimiento en tiempo real permite observar cómo la nave reduce distancia con el planeta, en la antesala de una maniobra que marcará el cierre del viaje espacial.
La misión saluda a la Tierra
Hello, Earth. pic.twitter.com/AIlRD9P3ed— NASA Artemis (@NASAArtemis) April 10, 2026
Todo listo para el reingreso a la Tierra: la tripulación ya se puso los trajes
Según informó la Nasa, los astronautas de la misión colocaron los trajes espaciales de color naranja para afrontar el reingreso a la Tierra.
El desafiante regreso de la cápsula Orión
La cápsula Orión comenzará su reingreso a la atmósfera terrestre desde una altitud de 121.920 metros, en una maniobra diseñada para resistir temperaturas de hasta 2.760 grados Celsius y velocidades superiores a los 40.000 kilómetros por hora, en lo que representa uno de los momentos más críticos de la misión.
Victor Glover, astronauta e integrante de la tripulación de Artemis II, reconoció que el retorno a la Tierra “ha estado rondando su mente desde el día en que fue seleccionado”. En la antesala del amerizaje frente a la costa de California, el equipo se enfrenta a una combinación de exigencia técnica y emoción contenida.
En el tramo final del descenso, la tripulación debe atravesar un escenario de alta presión, marcado por el esfuerzo psicológico y la precisión operativa. El entrenamiento intensivo y la coordinación con el equipo de rescate son determinantes para superar las temperaturas extremas, el periodo de incomunicación y la incertidumbre del segmento más riesgoso, antes de ser asistidos y sometidos a controles médicos tras el aterrizaje en el mar.
El video que publicó la Casa Blanca sobre la misión Artemis II
The daring spirit of the American people — a historic mission, homeward bound.— The White House (@WhiteHouse) April 10, 2026
Tonight, our Artemis II astronauts are set to splash down on Earth after their journey around the Moon.pic.twitter.com/PeRlnWm5LY
Cómo será el reingreso de la cápsula Orion antes del amerizaje en la Tierra
El regreso de la misión Artemis II incluye una compleja secuencia técnica que permitirá a la cápsula Orion volver de forma segura a la Tierra. Se trata de una de las etapas más críticas del viaje, donde cada maniobra está cuidadosamente calculada para proteger a la tripulación. Durante el reingreso, la nave alcanzará velocidades extremas y atravesará condiciones de alta fricción con la atmósfera, en un proceso que combina tecnología avanzada y precisión operativa.
Aproximadamente 20 minutos antes de ingresar a la atmósfera superior, a la altura del sureste de Hawái, la cápsula se desprenderá de su módulo de servicio, conocido como European Service Module. Este componente, desarrollado por la Agencia Espacial Europea, cuenta con 33 motores encargados de guiar e impulsar la nave durante el trayecto de ida y vuelta a la Luna.
En caso de ser necesario, se podrá realizar un ajuste de trayectoria a último momento. Luego, la cápsula ejecutará maniobras de rotación para alejarse de los elementos ya desprendidos y garantizar un descenso seguro.
Cuándo y dónde amerizarán los astronautas
Según informó la NASA, la cápsula Orion tiene previsto amerizar este viernes en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego. El descenso está programado para las 20:07 (hora del este de Estados Unidos), lo que equivale a las 21:07 en Argentina.
Tras el impacto controlado en el agua, las fuerzas armadas estadounidenses desplegarán un operativo de rescate para recuperar a la tripulación. Una vez a salvo, los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen serán sometidos a controles médicos para evaluar su estado de salud luego de la misión, en un procedimiento habitual tras este tipo de vuelos espaciales.
Lo que tenés que saber
El reingreso de Artemis II comenzará a las 20.53 (hora argentina) y marcará el tramo final de su regreso a la Tierra, con amerizaje previsto en el Pacífico frente a California. La cápsula Orion spacecraft ingresará a la atmósfera a unos 38.365 km/h, generando una fricción extrema que la convertirá en una “bola de fuego”.