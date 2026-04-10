Artemis II, EN VIVO: cómo y cuándo ingresa a la Tierra la misión de la NASA

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El desafiante regreso de la cápsula Orión

La cápsula Orión comenzará su reingreso a la atmósfera terrestre desde una altitud de 121.920 metros, en una maniobra diseñada para resistir temperaturas de hasta 2.760 grados Celsius y velocidades superiores a los 40.000 kilómetros por hora, en lo que representa uno de los momentos más críticos de la misión.

Victor Glover, astronauta e integrante de la tripulación de Artemis II, reconoció que el retorno a la Tierra “ha estado rondando su mente desde el día en que fue seleccionado”. En la antesala del amerizaje frente a la costa de California, el equipo se enfrenta a una combinación de exigencia técnica y emoción contenida.

En el tramo final del descenso, la tripulación debe atravesar un escenario de alta presión, marcado por el esfuerzo psicológico y la precisión operativa. El entrenamiento intensivo y la coordinación con el equipo de rescate son determinantes para superar las temperaturas extremas, el periodo de incomunicación y la incertidumbre del segmento más riesgoso, antes de ser asistidos y sometidos a controles médicos tras el aterrizaje en el mar.