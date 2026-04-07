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Mañana se va el 0km de Números de Oro: cómo hacer para participar y cómo se sorteará

A las 11 se sorteará el auto 0 kilómetro, pero antes habrá un mini recital en vivo y alunas sorpresas.

RELUCIENTE. El auto que se sorteará mañana en la puerta de LA GACETA. RELUCIENTE. El auto que se sorteará mañana en la puerta de LA GACETA.
Hace 44 Min

La espera terminó. Mañana será un histórico día para los lectores de LA GACETA. El destino de un auto 0 kilómetro se definirá en vivo y queremos que seas parte de esta celebración que paralizará parte de la ciudad la ciudad.

¡Última oportunidad para participar!

Si todavía tenés tus tarjetas y no las depositaste, tenés tiempo durante todo el día de hoy para traerlas a la urna ubicada en el edificio de LA GACETA (Mendoza 654). No dejes pasar la chance de que tu nombre sea el que se mencione mañana ante todo Tucumán.

Cronograma de una mañana inolvidable

Te esperamos mañana en la peatonal, en la puerta del diario, para vivir una jornada cargada de adrenalina:

A las 10.30: show en vivo: Para calentar motores, contaremos con la presencia estelar de Agustina Vita. La artista brindará un show exclusivo para todos los lectores y vecinos que se acerquen a presenciar el sorteo.

A las 11: el Gran Sorteo: exactamente a esa hora se realizará el sorteo del auto 0km de los Números de Oro ante la presencia de un escribano público.

¡Nueva Edición: Más millones y más chances de ganar!

Mañana también le damos la bienvenida a la nueva tarjeta, que llega con premios que te van a cambiar la semana:

El pozo Semanal es de $3.500.000: ¡Si no hay ganador, el pozo se acumula!

Los Números de la Suerte funcionan así: Ganá $350.000 por semana en órdenes de compra en los mejores comercios de la provincia:

Castillo

Hipercolchonerías Yubrín

Sportsman

Zeramiko

La cita es obligada: mañana, desde las 10:30 hs, en la puerta de LA GACETA. ¡Vení a disfrutar del show de Agustina Vita y descubrí quién se lleva el 0KM!

Esta nota es de acceso libre.
Temas Números de Oro de LA GACETAPeatonal Isauro Martínez
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