Secretaría Electoral Federal en Tucumán: su titular se jubiló y ahora se debe nombrar a un transitorio

Según la ley electoral, la secretaria tiene funciones clave: Organización del Padrón Electoral: es responsable de la confección, actualización, exhibición y depuración de las listas provisionales y definitivas de electores en su distrito, incluyendo la gestión de tachas de inhabilitados; gestión de Partidos Políticos: lleva el registro y control de los partidos políticos reconocidos en su jurisdicción, gestionando sus fichas de afiliación, actas y documentación; logística Electoral: Organiza y supervisa la distribución de urnas, boletas y material electoral en los establecimientos de votación; fiscalización del Escrutinio Definitivo: supervisa el escrutinio definitivo realizado por la Junta Electoral, dando fe de lo actuado, resolviendo protestas y garantizando la validez de la elección; control de Autoridades de Mesa: designa y notifica a las autoridades de mesa (presidentes y vocales) y gestiona los recursos humanos necesarios para la jornada electoral y asistencia Judicial: actúa como secretario en las actuaciones de la Junta Electoral y el juzgado federal, elevando informes y expedientes a la Cámara Nacional Electoral.