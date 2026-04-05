Secretaría Electoral Federal en Tucumán: su titular se jubiló y ahora se debe nombrar a un transitorio
Resumen de nota
- La secretaria electoral de Tucumán, Estela Martínez Vázquez, se jubiló esta semana, dejando vacante un cargo clave cuya sucesión definitiva depende de nombrar un juez titular.
- El juzgado federal N° 1 es subrogado por José Díaz Vélez, quien propondrá un reemplazo transitorio ante la Cámara Nacional Electoral ante la falta de magistrados permanentes.
- Esta acefalía complica la logística y fiscalización de futuros comicios. Se espera que el Ejecutivo envíe pliegos al Senado para normalizar el funcionamiento institucional.
La crisis de las vacantes en la Justicia Federal de Tucumán tuvo una derivación impensada en un ámbito paralelo: el político. Es que esta semana se jubiló Estela Martínez Vázquez, la secretaria electoral federal de la provincia por lo que el puesto, clave durante todo el año pero sobre todo en elecciones, quedó vacante con un problema cuya resolución no depende de lo que pase en Tucumán: no puede designarse un titular ya que quien debe proponerlo sería un juez también titular, y en la provincia no hay.
Martínez Vázquez reemplazó en 2022 al histórico Rogelio Rodríguez del Busto, y fue la secretaria electoral en las dos últimas elecciones nacionales. Esta semana dejó su cargo, por lo que el puesto quedó vacante.
Actualmente el juzgado federal N° 1 con competencia electoral está siendo subrogado por José Manuel Díaz Vélez. La dependencia no tiene titular desde que el juez Daniel Bejas fue nombrado en la Cámara Nacional Electoral. Si el juzgado no estuviera vacante, el juez titular podría proponer un nombre, que tendría que ser avalado justamente por la Cámara. Sin embargo, la situación de la provincia atenta contra esa posibilidad. En consecuencia, Díaz Vélez puede proponer sólo un nombre para que actúe de manera transitoria en la secretaría.
Según la ley electoral, la secretaria tiene funciones clave: Organización del Padrón Electoral: es responsable de la confección, actualización, exhibición y depuración de las listas provisionales y definitivas de electores en su distrito, incluyendo la gestión de tachas de inhabilitados; gestión de Partidos Políticos: lleva el registro y control de los partidos políticos reconocidos en su jurisdicción, gestionando sus fichas de afiliación, actas y documentación; logística Electoral: Organiza y supervisa la distribución de urnas, boletas y material electoral en los establecimientos de votación; fiscalización del Escrutinio Definitivo: supervisa el escrutinio definitivo realizado por la Junta Electoral, dando fe de lo actuado, resolviendo protestas y garantizando la validez de la elección; control de Autoridades de Mesa: designa y notifica a las autoridades de mesa (presidentes y vocales) y gestiona los recursos humanos necesarios para la jornada electoral y asistencia Judicial: actúa como secretario en las actuaciones de la Junta Electoral y el juzgado federal, elevando informes y expedientes a la Cámara Nacional Electoral.
En los próximos días se conocerá la resolución de Díaz Vélez, quien elevará el nombre de un o una postulante para hacerse cargo de manera transitoria de la Secretaría. Luego, la Cámara Electoral podrá convalidarlo o no. Mientras tanto se espera que en una próxima tanda de pliegos, el Poder Ejecutivo envíe un nombre al Senado para cubrir el juzgado federal N° 1, con competencia original para que deje de ser subrogado. Hasta el momento hay una terna integrada por Carlos Oneto, Carlos Saltor y Solana Casella.