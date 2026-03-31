EN VIVO: Con un gol de Messi, Argentina vence a Zambia en La Bombonera
Terminó el primer tiempo
Con goles de Julián Álvarez y Lionel Messi, quien convirtió su gol N° 116 con Argentina, el seleccionado de Scaloni se marcha al vestuario con un 2 a 0 favorable en el marcador.
43' PT: ¡Gol de Argentina!
Lionel Messi tomó un rebote, se metió en el área con una gambeta y definió al segundo palo para el 2-0 de la Albiceleste.
41' PT: Messi y Álvarez, cerca del segundo
Gran pase en profundidad de Messi para Julián Álvarez, que entró al área y definió apenas desviado. Argentina estuvo a nada del segundo grito.
40' PT: Zambia avisó tras un error de Messi
Kangwanda aprovechó una imprecisión del capitán, avanzó con decisión y sacó un remate que se fue apenas por encima del travesaño.
36' PT: Romero, una muralla
Cuti Romero se impone con firmeza en el fondo y anula a Junior Fashion Sakala, el número 10 de Zambia, que no logra hacer pie ni retener la pelota.
33' PT: Álvarez, el más activo
Julián Álvarez se muestra como el más inquieto del equipo: pide la pelota, se mueve y busca romper la monotonía de un partido que se juega a ritmo bajo.
32' PT: Argentina no encuentra los caminos
La Albiceleste domina pero no logra romper la defensa de Zambia, en un trámite demasiado pausado y sin profundidad en los últimos metros.
17' PT: Intentó Almada
Thiago Almada ingresó al área tras un pase largo de Paredes, pero Kanda cerró justo y evitó el peligro.
15' PT: Argentina baja el ritmo
Tras el gol de Julián Álvarez, el partido entró en una meseta: la Albiceleste domina la pelota en campo rival, pero sin profundidad ni situaciones de riesgo.
Así fue el gol de Argentina
Tras una excelente jugada del "10", Julián Álvarez puso en ventaja al conjunto de Scaloni. Revivilo.
1-0 Argentina.— AM7NEWS (@OfficialAM7News) March 31, 2026
JULIAN ALVAREZ GOLAZO!!!!!!!!! MESSI WITH THE TOP ASSIST!!!!!!!!!!! ARGENTINA OPEN THE SCORING AGAINST ZAMBIA EARLY IN THE GAME!!!!!!!!!!pic.twitter.com/t6y4OJK8iP
El festejo de Julián y Messi
Lionel y el "Araña" se dieron un fuerte abrazo tras el gol que convirtió el cordobés.
3' PT: ¡Gol de Argentina!
Julián Álvarez definió en el punto de penal tras una gran asistencia de Messi y puso el 1-0 para la Albiceleste.
¡Empezó el partido!
Argentina y Zambia ya disputan su encuentro en la Bombonera.
Más homenajes a Messi
Una de las banderas que apareció en las tribunas de la Bombonera rinde homenaje al astro rosarino.
¡Sean eternos los laureles!
Con los equipos en mitad de la cancha, se entonan las estrofas del Himno Nacional Argentino en la previa del amistoso contra Zambia.
¡Más banderas en la previa!
Se desplegaron tres pancartas desde una de las tribunas. Una de ellas reza: "Jugadores y dirigentes: gracias por tantas alegrías".
Homenaje a Messi
Al momento de salida de los equipos al campo de juego, la hinchada desplegó una bandera en homenaje al "mejor jugador del siglo", haciendo referencia al astro rosarino.
¡Salen los equipos a la cancha!
Argentina y Zambia ya se encuentran en el campo de juego para disputar este último amistoso en tierras argentas.
El aplausómetro de la selección
Messi y Scaloni fueron los más aplaudidos al momento del anuncio de la formación, Paredes también recibió reconocimiento por parte de los hinchas. Enzo Fernández recibió silbidos por su pasado en River Plate.
Silbidos para Zambia
El conjunto africano se fue silbado cuando se marchaban hacia los vestuarios.
¡Titulares confirmados en Argentina!
Scaloni define el equipo con Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Enzo Fernández, Mac Allister, Paredes; Messi, Julián Álvarez y Almada.
¡Los 11 de Argentina para enfrentar a Zambia! pic.twitter.com/k1TsEeS65H— TyC Sports (@TyCSports) March 31, 2026
Zambia confirma su once para enfrentar a Argentina
El equipo africano saldrá con Willard Mwanza; Chanda, Mwamba, Mwinanzi, Chiboni; Chisala, Simukonda, Kalusa; Zimba, Daka y Sakala.
¡Sale Argentina a la cancha!
El equipo blanquiceleste ingresa al campo de juego para realizar la entrada en calor.
¡Se enciende la previa!
Tiago PZK toma el micrófono y levanta la temperatura a 40 minutos del inicio del encuentro.
¡Aparece el dibu en el campo de juego!
El arquero de la Selección Argentina dice presente en la cancha y despierta la ovación del público celeste y blanco.
Zambia ya se encuentra en el campo
El equipo africano ya está en la cancha para realizar el calentamiento previo.
¡Todo el color en la previa!
Roze y Dj Tao son los encargados de hacer vibrar las tribunas con su música.
FOTO: Benjamín Papaterra para LA GACETA
Así luce la Bombonera
A falta de una hora para el encuentro, las tribunas de La Boca lucen casi repletas.
FOTO: Benjamín Papaterra para LA GACETA.
Posible formación en Argentina
La selección de Scaloni podría salir con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada.
La Selección ya está en La Bombonera
El plantel argentino llegó al estadio en medio de una gran expectativa. La cuenta oficial compartió el arribo en redes y el clima de despedida empezó a sentirse desde temprano.
#SelecciónMayor— Selección Argentina (@Argentina) March 31, 2026
#AmistosoInternacional
Nuestros campeones del mundo rumbo a la Bombonera
¿En qué anda la hinchada? pic.twitter.com/nqsEcbLwhx
Lo que tenés que saber
Argentina enfrenta a Zambia este martes en La Bombonera, en el segundo amistoso de la Fecha FIFA y despedida como local antes del Mundial. Tras el 2-1 ante Mauritania, Lionel Scaloni planea un equipo con mayoría de titulares y confirmó la presencia de Messi desde el inicio.
- Hora: 20.30
- TV: Telefé
- Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)