EN VIVO: Argentina vence a Zambia y se despide de su público en La Bombonera
Así fue el gol de Argentina
Tras una excelente jugada del "10", Julián Álvarez puso en ventaja al conjunto de Scaloni. Revivilo.
1-0 Argentina.— AM7NEWS (@OfficialAM7News) March 31, 2026
JULIAN ALVAREZ GOLAZO!!!!!!!!! MESSI WITH THE TOP ASSIST!!!!!!!!!!! ARGENTINA OPEN THE SCORING AGAINST ZAMBIA EARLY IN THE GAME!!!!!!!!!!pic.twitter.com/t6y4OJK8iP
El festejo de Julián y Messi
Lionel y el "Araña" se dieron un fuerte abrazo tras el gol que convirtió el cordobés.
3' PT: ¡Gol de Argentina!
Julián Álvarez definió en el punto de penal tras una gran asistencia de Messi y puso el 1-0 para la Albiceleste.
¡Empezó el partido!
Argentina y Zambia ya disputan su encuentro en la Bombonera.
Más homenajes a Messi
Una de las banderas que apareció en las tribunas de la Bombonera rinde homenaje al astro rosarino.
¡Sean eternos los laureles!
Con los equipos en mitad de la cancha, se entonan las estrofas del Himno Nacional Argentino en la previa del amistoso contra Zambia.
¡Más banderas en la previa!
Se desplegaron tres pancartas desde una de las tribunas. Una de ellas reza: "Jugadores y dirigentes: gracias por tantas alegrías".
Homenaje a Messi
Al momento de salida de los equipos al campo de juego, la hinchada desplegó una bandera en homenaje al "mejor jugador del siglo", haciendo referencia al astro rosarino.
¡Salen los equipos a la cancha!
Argentina y Zambia ya se encuentran en el campo de juego para disputar este último amistoso en tierras argentas.
El aplausómetro de la selección
Messi y Scaloni fueron los más aplaudidos al momento del anuncio de la formación, Paredes también recibió reconocimiento por parte de los hinchas. Enzo Fernández recibió silbidos por su pasado en River Plate.
Silbidos para Zambia
El conjunto africano se fue silbado cuando se marchaban hacia los vestuarios.
¡Titulares confirmados en Argentina!
Scaloni define el equipo con Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Enzo Fernández, Mac Allister, Paredes; Messi, Julián Álvarez y Almada.
¡Los 11 de Argentina para enfrentar a Zambia! pic.twitter.com/k1TsEeS65H— TyC Sports (@TyCSports) March 31, 2026
Zambia confirma su once para enfrentar a Argentina
El equipo africano saldrá con Willard Mwanza; Chanda, Mwamba, Mwinanzi, Chiboni; Chisala, Simukonda, Kalusa; Zimba, Daka y Sakala.
¡Sale Argentina a la cancha!
El equipo blanquiceleste ingresa al campo de juego para realizar la entrada en calor.
¡Se enciende la previa!
Tiago PZK toma el micrófono y levanta la temperatura a 40 minutos del inicio del encuentro.
¡Aparece el dibu en el campo de juego!
El arquero de la Selección Argentina dice presente en la cancha y despierta la ovación del público celeste y blanco.
Zambia ya se encuentra en el campo
El equipo africano ya está en la cancha para realizar el calentamiento previo.
¡Todo el color en la previa!
Roze y Dj Tao son los encargados de hacer vibrar las tribunas con su música.
FOTO: Benjamín Papaterra para LA GACETA
Así luce la Bombonera
A falta de una hora para el encuentro, las tribunas de La Boca lucen casi repletas.
FOTO: Benjamín Papaterra para LA GACETA.
Posible formación en Argentina
La selección de Scaloni podría salir con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada.
La Selección ya está en La Bombonera
El plantel argentino llegó al estadio en medio de una gran expectativa. La cuenta oficial compartió el arribo en redes y el clima de despedida empezó a sentirse desde temprano.
#SelecciónMayor— Selección Argentina (@Argentina) March 31, 2026
#AmistosoInternacional
Nuestros campeones del mundo rumbo a la Bombonera
¿En qué anda la hinchada? pic.twitter.com/nqsEcbLwhx
Lo que tenés que saber
Argentina enfrenta a Zambia este martes en La Bombonera, en el segundo amistoso de la Fecha FIFA y despedida como local antes del Mundial. Tras el 2-1 ante Mauritania, Lionel Scaloni planea un equipo con mayoría de titulares y confirmó la presencia de Messi desde el inicio.
- Hora: 20.30
- TV: Telefé
- Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)