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EN VIVO: Argentina vence a Zambia y se despide de su público en La Bombonera

EN VIVO. Julián Álvarez y Messi, los encargados de poner en ventaja a la albiceleste. EN VIVO. Julián Álvarez y Messi, los encargados de poner en ventaja a la "albiceleste".

Con un gol de Julián Álvarez, la Albiceleste vence en su último amistoso en el país antes del Mundial 2026, con una base de titulares y algunas variantes en el mediocampo.

Hace 4 Min
20:54 hs

17' PT: Intentó Almada

Thiago Almada ingresó al área tras un pase largo de Paredes, pero Kanda cerró justo y evitó el peligro.

20:53 hs

15' PT: Argentina baja el ritmo

Tras el gol de Julián Álvarez, el partido entró en una meseta: la Albiceleste domina la pelota en campo rival, pero sin profundidad ni situaciones de riesgo.

20:46 hs

Así fue el gol de Argentina

Tras una excelente jugada del "10", Julián Álvarez puso en ventaja al conjunto de Scaloni. Revivilo.

20:43 hs

El festejo de Julián y Messi

Lionel y el "Araña" se dieron un fuerte abrazo tras el gol que convirtió el cordobés.

El festejo de Julián y Messi
20:40 hs

3' PT: ¡Gol de Argentina!

Julián Álvarez definió en el punto de penal tras una gran asistencia de Messi y puso el 1-0 para la Albiceleste.

20:36 hs

¡Empezó el partido!

Argentina y Zambia ya disputan su encuentro en la Bombonera.

20:34 hs

Más homenajes a Messi

Una de las banderas que apareció en las tribunas de la Bombonera rinde homenaje al astro rosarino.

Más homenajes a Messi
20:30 hs

¡Sean eternos los laureles!

Con los equipos en mitad de la cancha, se entonan las estrofas del Himno Nacional Argentino en la previa del amistoso contra Zambia.

¡Sean eternos los laureles!
20:29 hs

¡Más banderas en la previa!

Se desplegaron tres pancartas desde una de las tribunas. Una de ellas reza: "Jugadores y dirigentes: gracias por tantas alegrías".

¡Más banderas en la previa!
20:28 hs

Homenaje a Messi

Al momento de salida de los equipos al campo de juego, la hinchada desplegó una bandera en homenaje al "mejor jugador del siglo", haciendo referencia al astro rosarino.

20:26 hs

¡Salen los equipos a la cancha!

Argentina y Zambia ya se encuentran en el campo de juego para disputar este último amistoso en tierras argentas.

¡Salen los equipos a la cancha!
20:19 hs

El aplausómetro de la selección

Messi y Scaloni fueron los más aplaudidos al momento del anuncio de la formación, Paredes también recibió reconocimiento por parte de los hinchas. Enzo Fernández recibió silbidos por su pasado en River Plate.

El aplausómetro de la selección
20:16 hs

Silbidos para Zambia

El conjunto africano se fue silbado cuando se marchaban hacia los vestuarios.

Silbidos para Zambia
20:09 hs

¡Titulares confirmados en Argentina!

Scaloni define el equipo con Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Enzo Fernández, Mac Allister, Paredes; Messi, Julián Álvarez y Almada. 

20:06 hs

Zambia confirma su once para enfrentar a Argentina

El equipo africano saldrá con Willard Mwanza; Chanda, Mwamba, Mwinanzi, Chiboni; Chisala, Simukonda, Kalusa; Zimba, Daka y Sakala. 

19:56 hs

¡Sale Argentina a la cancha!

El equipo blanquiceleste ingresa al campo de juego para realizar la entrada en calor.

¡Sale Argentina a la cancha!
19:50 hs

¡Se enciende la previa!

Tiago PZK toma el micrófono y levanta la temperatura a 40 minutos del inicio del encuentro.

¡Se enciende la previa!
19:48 hs

¡Aparece el dibu en el campo de juego!

El arquero de la Selección Argentina dice presente en la cancha y despierta la ovación del público celeste y blanco.

¡Aparece el dibu en el campo de juego!
19:43 hs

Zambia ya se encuentra en el campo

El equipo africano ya está en la cancha para realizar el calentamiento previo.

Zambia ya se encuentra en el campo
19:39 hs

¡Todo el color en la previa!

Roze y Dj Tao son los encargados de hacer vibrar las tribunas con su música.

FOTO: Benjamín Papaterra para LA GACETA

¡Todo el color en la previa!
19:37 hs

Así luce la Bombonera

A falta de una hora para el encuentro, las tribunas de La Boca lucen casi repletas.

FOTO: Benjamín Papaterra para LA GACETA.

Así luce la Bombonera
19:36 hs

Posible formación en Argentina

La selección de Scaloni podría salir con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada.

19:28 hs

La Selección ya está en La Bombonera

El plantel argentino llegó al estadio en medio de una gran expectativa. La cuenta oficial compartió el arribo en redes y el clima de despedida empezó a sentirse desde temprano.

Lo que tenés que saber

Argentina enfrenta a Zambia este martes en La Bombonera, en el segundo amistoso de la Fecha FIFA y despedida como local antes del Mundial. Tras el 2-1 ante Mauritania, Lionel Scaloni planea un equipo con mayoría de titulares y confirmó la presencia de Messi desde el inicio. 

  • Hora: 20.30
  • TV: Telefé
  • Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)
Temas Lionel MessiBuenos AiresSelección Argentina de fútbolAsociación del Fútbol ArgentinoLeandro ParedesRodrigo De PaulClaudio "Chiqui" TapiaLionel Scaloni
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