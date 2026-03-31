Argentina goleó a Zambia y se despidió de su público con autoridad

22:35 hs

Argentina cerró la noche con una goleada sólida

El equipo de Scaloni fue de menor a mayor: abrió el marcador temprano con Julián Álvarez tras asistencia de Messi y, pese a un tramo de juego lento, amplió antes del descanso con el propio capitán. En el complemento, Otamendi convirtió de penal Dominic Chanda convirtió en su propio arco y Valentín Barco estampó el 5 a 0 definitivo. Hubo rotaciones, buenas respuestas de "Dibu" Martínez y momentos de lucidez de Messi en una victoria que dejó mejores sensaciones de cara al Mundial.

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