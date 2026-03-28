EN VIVO seguí el análisis del rendimiento de Franco Colapinto en el GP de Japón

Colapinto llega con una sonrisa
El argentino ya está preparado para la competencia y partirá desde el puesto 15.
That’s one happy @FranColapinto this morning pic.twitter.com/2v9pkDjG1E— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 29, 2026
George Russell, listo en Suzuka
El actual líder del campeonato ya se encuentra en el circuito y partirá desde la primera fila, justo por detrás de su compañero Kimi Antonelli, que se quedó con la pole.
Championship leader arrives in style #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/Xl2gh0UURg— Formula 1 (@F1) March 29, 2026
Lo que tenés que saber
Se terminó la espera y llega el momento clave del fin de semana en Suzuka. Franco Colapinto afronta el Gran Premio de Japón desde la 15ª posición, en un circuito que exige precisión y donde cada detalle puede marcar la diferencia. Tras una clasificación complicada pero con señales de mejora en ritmo de carrera, el piloto de Alpine intentará avanzar en una competencia que promete acción desde la largada, con Mercedes dominando la primera fila y un pelotón muy apretado detrás.