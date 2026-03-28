EN VIVO seguí el análisis del rendimiento de Franco Colapinto en el GP de Japón

Lo que tenés que saber

Se terminó la espera y llega el momento clave del fin de semana en Suzuka. Franco Colapinto afronta el Gran Premio de Japón desde la 15ª posición, en un circuito que exige precisión y donde cada detalle puede marcar la diferencia. Tras una clasificación complicada pero con señales de mejora en ritmo de carrera, el piloto de Alpine intentará avanzar en una competencia que promete acción desde la largada, con Mercedes dominando la primera fila y un pelotón muy apretado detrás.