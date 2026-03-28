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EN VIVO seguí el análisis del rendimiento de Franco Colapinto en el GP de Japón

EN VIVO seguí el análisis del rendimiento de Franco Colapinto en el GP de Japón

El piloto argentino largará desde el puesto 15 en Suzuka. Con Mercedes al frente y varias sorpresas en la grilla, el argentino buscará avanzar en una carrera donde la estrategia y el ritmo serán determinantes.

Hace 1 Min
23:41 hs

Colapinto llega con una sonrisa

El argentino ya está preparado para la competencia y partirá desde el puesto 15.

23:40 hs

George Russell, listo en Suzuka

El actual líder del campeonato ya se encuentra en el circuito y partirá desde la primera fila, justo por detrás de su compañero Kimi Antonelli, que se quedó con la pole.

Lo que tenés que saber

Se terminó la espera y llega el momento clave del fin de semana en Suzuka. Franco Colapinto afronta el Gran Premio de Japón desde la 15ª posición, en un circuito que exige precisión y donde cada detalle puede marcar la diferencia. Tras una clasificación complicada pero con señales de mejora en ritmo de carrera, el piloto de Alpine intentará avanzar en una competencia que promete acción desde la largada, con Mercedes dominando la primera fila y un pelotón muy apretado detrás.

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