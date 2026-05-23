En vivo: Franco Colapinto terminó 9° en la Sprint del GP de Canadá de Fórmula 1

Lo que tenés que saber

La Fórmula 1 vuelve a acelerar en Montreal con una jornada cargada de acción en el Gran Premio de Canadá. Luego de su gran actuación en Miami, donde consiguió el séptimo puesto y su mejor resultado en la categoría, Franco Colapinto buscará seguir creciendo con BWT Alpine Formula One Team en un fin de semana con formato sprint. El argentino largará 13° en la carrera corta tras una clasificación marcada por problemas en la unidad de potencia durante las prácticas. La actividad también tendrá la clasificación para la carrera principal en el exigente Circuito Gilles-Villeneuve, uno de los trazados más veloces y técnicos del calendario. Toda la acción podrá seguirse en vivo por Disney+, FOX Sports y F1 TV.