Sin brillar, la selección argentina venció 2-1 a Mauritania en La Bombonera

Final del partido en La Bombonera
Gol de Mauritania
94': Simeone no la puede sacar y Lefort descuenta para el combinado africano.
¡GOL DE MAURITANIA! Lefort descuenta sobre el final— telefe (@telefe) March 28, 2026
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"Es una verguenza": en el banco de Mauritania piden penal
88': luego de una falta de Senesi en el área, el banco de Mauritania explotó contra el árbitro.
Doble cambio en la Selección
75': se retiran Alexis Mac Allister y Thiago Almada para los ingresos de Exequiel Palacios y José López.
Magassa generó una situación de peligro
73': el volante se convierte en uno de los puntos altos de Mauritania y remató al arco tras un gran avance.
Doble cambio en la Selección
68': se retiran Nahuel Molina y Marcos Acuña para los ingresos de Agustín Giay y Gabriel Rojas. Ambos futbolistas debutan en la mayor.
Remate de Koita
64': "Dibu" elevó sus manos ante el remate del mauritano y la pelota se fue al córner.
Amarilla para Senesi
61': el zaguero central derribó a Aboubakary Koita y vio la cartulina.
Falta de Mastantuono
60': el mediocampista derribó al rival en el área y Mauritania sale desde el fondo.
Offside de Messi
56': habrá tiro libre indirecto para Mauritania.
Cambio en Argentina
55': se retira Enzo Fernández e ingresa en su lugar Giuliano Simeone.
¡Apareció 'Leo'!
54': el capitán de la Selección combinó con Mastantuono y remató al arco. Baja la ovación de La Bombonera.
Remate sin dirección de Gassama
52': el delantero de Mauritania avisó por derecha y remató al arco aunque sin precisión.
Falta sobre "Leo"
51': Oumar Ngom tomó de la camiseta a Lionel Messi y hay tiro libre para la Selección.
La Selección se complica en el fondo
50': "Dibu" Martínez controló con lo justo el balón, tras una perdida de la defensa.
Comenzó el segundo tiempo
Arrancan los últimos 45 minutos de Argentina-Mauritania.
¡Se viene Lionel Messi a la cancha!
45': se retiran en la Selección Nico Paz, Julián Álvarez y Nicolás González para los ingresos de Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Franco Mastantuono.
Final del primer tiempo en La Bombonera
La Selección vence a Mauritania 2-0, con goles de Enzo Fernández y Nico Paz.
Se juega un minuto de adición.
"Dibu" Martínez y una gran atajada
45': Djeidi Gassame exigió a "Dibu" con un remate de media vuelta, pero el arquero respondió sin inconvenientes.
Falta de Acuña y tiro libre para Mauritania
44': "Huevo" derribó a Beyatt Lekoueiry y zafó de la amarilla.
Amarilla para el zaguero central de Mauritania
37': Lamine Ba generó una infracción sobre Nicolás González y vio la cartulina amarilla.
La Selección se acerca al tercero
36': tras un centro de Nicolás González, Nico Paz la agarró mordida a la pelota.
¡Golazo de Argentina!
31': Nicolás Paz se hizo cargo del tiro libre y marcó su primer gol con la Selección.
¡GOL DE ARGENTINA! Golazo de Nico Paz de tiro libre para poner el 2-0 y el 10 lo aplauda desde el banco— telefe (@telefe) March 27, 2026
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Tiro libre para Argentina
29': Nicolás Paz fue derribado cerca del área y hay jugada de balón detenido para la Selección.
¡Gol de Argentina en La Bombonera!
16': tras un centro de Nahuel Molina por derecha, Enzo Fernández apareció en el área con el arco de frente y no perdonó.
El gol de enzo fernandez a Mauritania: pic.twitter.com/INt12TN6jf— ArgenTowel (@ArgenTowel) March 27, 2026
Argentina avisa
14': Nicolás González remató al arco tras una habilitación de Julián Álvarez, pero el arquero africano respondió bien.
Tiro libre para Mauritania
12': Enzo Fernández cometió una infracción y Mauritania tendrá un balón detenido.
Silbidos e insultos a "Chiqui" Tapia en La Bombonera
Silbidos e insultos a Chiqui Tapia, que le regaló una plaqueta a Juan Román Riquelme. pic.twitter.com/rAjM99j19G— Fede Cristofanelli (@Cristoffede) March 27, 2026
La Selección domina el encuentro
5': la Albiceleste tiene el control del balón, pero no logra ser incisiva en los últimos metros.
Tiro libre para Argentina
4': luego de una mano del futbolista de Mauritania, Almada se hizo cargo del balón detenido.
Comenzó el partido
Se disputan los primeros minutos del duelo en La Bombonera.
"#Joaquíntodosjuntos": la remera de la Selección en apoyo a Panichelli
La Albiceleste expresó su apoyo al delantero, que se quedó afuera del Mundial por una grave lesión.
Ambas selecciones salen al campo de juego
Se pondrá en marcha el canto de los himnos para Argentina y Mauritania.
Formación confirmada para la selección argentina
#SelecciónMayor—Selección Argentina (@Argentina) March 27, 2026
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El once titular de la #Scaloneta para enfrentar a Mauritania
Desde las 20.15, una nueva presentación del equipo dirigido por Lionel Scaloni pic.twitter.com/eiqx0fhQh7
Sale Argentina a la entrada en calor y explota La Bombonera
Lionel Messi fue el último en pisar el campo de juego. Arrancará desde el banco de suplentes.
Los arqueros realizan la entrada en calor
La previa de "los caramelos"
Leandro Paredes y Rodrigo De Paul recorren el campo de juego de La Bombonera con su tradicional cábala.
La selección argentina llega a La Bombonera
El micro que trasladó al plantel argentino desde el predio de Ezeiza acaba de llegar a la Bombonera para jugar el partido contra Mauritania.
"Pablito" Lescano habló sobre la Selección en la previa de su show musical
"VER A LA SELECCIÓN JUGAR ES UN PLACER"— DSPORTS Argentina (@DSportsAR) March 27, 2026
Pablo Lescano, que dirá presente en el show previo del partido ante Mauritania, opinó sobre el momento del combinado Argentino. #PuedePasar pic.twitter.com/1ZRcTkePTs
Estreno de indumentaria para la Selección
La "Albiceleste" disputará el amistoso con la nueva camiseta alternativa, que será utilizada durante el Mundial.
#SelecciónMayor— Selección Argentina(@Argentina) March 27, 2026
#AmistosoInternacional
¿Ustedes? pic.twitter.com/N3UqZJXZ8Z
"Semivacía": así está La Bombonera a falta de una hora y 44 minutos para el inicio del partido
El posteo de Joaquín Panichelli: "La vida me debe sueños por cumplir"
Tras concerse que sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que lo deja afuera de la Copa del Mundo, el delantero del Racing de Estrasburgo publicó un sentido mensaje:
A veces no entiendo bien cómo funciona esto de la meritocracia o las injusticias, se suele correr la línea bastante seguido según la conveniencia de la situación.
Pero estoy seguro que si hablamos de merecimientos, esto no se lo merece nadie.
Hoy me toca vivir uno de los momentos más duros de mi vida, con muchos objetivos a la vuelta de la esquina. Dicho esto, siempre fui duro de roer y la compasión no se la deseo a nadie.
Por suerte jamás me regalaron nada. Conozco en carne propia la satisfacción de dejar todo en algo, y obtener el premio al final. La vida me debe sueños por cumplir. Y no me los va a regalar, me los voy a trabajar. Como siempre hice.
A vivir que son 2 días.
Gracias por todas las muestras de cariño.
El hermano del "Dibu" Martínez llegó a La Bombonera
"Aura": el spot de la AFA en la previa del amistoso frente a Mauritania
— PaseClave (@paseclave__) March 27, 2026
Apostando al público más joven, AFA pide a través de su spot ‘dejar de pelearnos’ para ‘estar más unidos que nunca’ e ir ‘a buscar la cuarta’pic.twitter.com/7YX496fNm5
El posible "11" de la Selección para esta noche
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero; Marcos Senesi o Lucas Martínez Quarta, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Nicolás Paz, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Thiago Almada y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Los futbolistas de la Selección miraron a la Sub-20
Lionel Messi y los jugadores de la Scaloneta estuvieron siguiendo de cerca en Ezeiza el amistoso en el que la Selección Argentina Sub-20 cayó 3-0 ante su par de Estados Unidos. pic.twitter.com/0ff3XSNYYN— TyC Sports (@TyCSports) March 27, 2026
Tucumanos que fueron a alentar a la Selección
VINIERON DE TUCUMÁN PARA VER A MESSI— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 27, 2026
Así se vive la previa de Argentina vs. Mauritania, alrededor de La Bombonera.
Mirá #ESPNFútbol3 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/9J2QboH7GR
Lo que tenes que saber del partido de esta noche
#SelecciónMayor #AmistosoInternacional—Selección Argentina (@Argentina) March 27, 2026
#Argentina - Mauritania
20.15
La Bombonera
Derlis López
https://t.co/PgMQ8BLmZM
¡Vení a alentar a la Selección!pic.twitter.com/cIsGGKYZHT
Lo que tenés que saber
El amistoso será la primera de las dos pruebas que tendrá el campeón del mundo en esta fecha FIFA, luego de la suspensión de la Finalissima. Además, el partido le servirá a Lionel Scaloni para seguir sacando conclusiones antes de definir la lista para el Mundial 2026.