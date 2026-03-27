EN VIVO: Argentina vence a Mauritania 2 a 0 en La Bombonera

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El posteo de Joaquín Panichelli: "La vida me debe sueños por cumplir"

Tras concerse que sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que lo deja afuera de la Copa del Mundo, el delantero del Racing de Estrasburgo publicó un sentido mensaje:

A veces no entiendo bien cómo funciona esto de la meritocracia o las injusticias, se suele correr la línea bastante seguido según la conveniencia de la situación.

Pero estoy seguro que si hablamos de merecimientos, esto no se lo merece nadie.

Hoy me toca vivir uno de los momentos más duros de mi vida, con muchos objetivos a la vuelta de la esquina. Dicho esto, siempre fui duro de roer y la compasión no se la deseo a nadie.

Por suerte jamás me regalaron nada. Conozco en carne propia la satisfacción de dejar todo en algo, y obtener el premio al final. La vida me debe sueños por cumplir. Y no me los va a regalar, me los voy a trabajar. Como siempre hice.

A vivir que son 2 días.

Gracias por todas las muestras de cariño.