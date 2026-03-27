Secciones
En Vivo Deportes

EN VIVO: Argentina vence a Mauritania 2 a 0 en La Bombonera

FESTEJO. Enzo Fernández pusó el 1 a 0 contra Mauritania en La Bombonera. FESTEJO. Enzo Fernández pusó el 1 a 0 contra Mauritania en La Bombonera.

Enzo Fernández y Nicolás Paz convirtieron para la Albiceleste, que domina el partido. Seguí el minuto a minuto.

Hace 9 Min
21:07 hs

Final del primer tiempo en La Bombonera

La Selección vence a Mauritania 2-0, con goles de Enzo Fernández y Nico Paz.

21:07 hs

Se juega un minuto de adición.

21:07 hs

"Dibu" Martínez y una gran atajada

45': Djeidi Gassame exigió a "Dibu" con un remate de media vuelta, pero el arquero respondió sin inconvenientes.

21:06 hs

Falta de Acuña y tiro libre para Mauritania

44': "Huevo" derribó a Beyatt Lekoueiry y zafó de la amarilla.

21:00 hs

Amarilla para el zaguero central de Mauritania

37': Lamine Ba generó una infracción sobre Nicolás González y vio la cartulina amarilla.

20:57 hs

La Selección se acerca al tercero

36': tras un centro de Nicolás González, Nico Paz la agarró mordida a la pelota. 

20:53 hs

¡Golazo de Argentina!

31': Nicolás Paz se hizo cargo del tiro libre y marcó su primer gol con la Selección. 

20:51 hs

Tiro libre para Argentina

29': Nicolás Paz fue derribado cerca del área y hay jugada de balón detenido para la Selección.

20:38 hs

¡Gol de Argentina en La Bombonera!

16': tras un centro de Nahuel Molina por derecha, Enzo Fernández apareció en el área con el arco de frente y no perdonó.

20:36 hs

Argentina avisa

14': Nicolás González remató al arco tras una habilitación de Julián Álvarez, pero el arquero africano respondió bien.

20:33 hs

Tiro libre para Mauritania

12': Enzo Fernández cometió una infracción y Mauritania tendrá un balón detenido.

20:33 hs

Silbidos e insultos a "Chiqui" Tapia en La Bombonera

20:26 hs

La Selección domina el encuentro

5': la Albiceleste tiene el control del balón, pero no logra ser incisiva en los últimos metros.

20:26 hs

Tiro libre para Argentina

4': luego de una mano del futbolista de Mauritania, Almada se hizo cargo del balón detenido.

20:21 hs

Comenzó el partido

Se disputan los primeros minutos del duelo en La Bombonera.

20:19 hs

"#Joaquíntodosjuntos": la remera de la Selección en apoyo a Panichelli

La Albiceleste expresó su apoyo al delantero, que se quedó afuera del Mundial por una grave lesión.

20:12 hs

Ambas selecciones salen al campo de juego

Se pondrá en marcha el canto de los himnos para Argentina y Mauritania.

19:57 hs

Formación confirmada para la selección argentina

19:48 hs

Sale Argentina a la entrada en calor y explota La Bombonera

Lionel Messi fue el último en pisar el campo de juego. Arrancará desde el banco de suplentes.

19:35 hs

Los arqueros realizan la entrada en calor

Los arqueros realizan la entrada en calor
18:51 hs

La previa de "los caramelos"

Leandro Paredes y Rodrigo De Paul recorren el campo de juego de La Bombonera con su tradicional cábala.

Foto de María Sofía Lucena/ESPECIAL PARA LA GACETA. Foto de María Sofía Lucena/ESPECIAL PARA LA GACETA.
18:45 hs

La selección argentina llega a La Bombonera

El micro que trasladó al plantel argentino desde el predio de Ezeiza acaba de llegar a la Bombonera para jugar el partido contra Mauritania.

18:43 hs

"Pablito" Lescano habló sobre la Selección en la previa de su show musical

18:40 hs

Estreno de indumentaria para la Selección

La "Albiceleste" disputará el amistoso con la nueva camiseta alternativa, que será utilizada durante el Mundial.

18:33 hs

"Semivacía": así está La Bombonera a falta de una hora y 44 minutos para el inicio del partido

Foto de María Sofía Lucena/ESPECIAL PARA LA GACETA. Foto de María Sofía Lucena/ESPECIAL PARA LA GACETA.
18:20 hs

El posteo de Joaquín Panichelli: "La vida me debe sueños por cumplir"

Tras concerse que sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que lo deja afuera de la Copa del Mundo, el delantero del Racing de Estrasburgo publicó un sentido mensaje:

A veces no entiendo bien cómo funciona esto de la meritocracia o las injusticias, se suele correr la línea bastante seguido según la conveniencia de la situación.

Pero estoy seguro que si hablamos de merecimientos, esto no se lo merece nadie.

Hoy me toca vivir uno de los momentos más duros de mi vida, con muchos objetivos a la vuelta de la esquina. Dicho esto, siempre fui duro de roer y la compasión no se la deseo a nadie.

Por suerte jamás me regalaron nada. Conozco en carne propia la satisfacción de dejar todo en algo, y obtener el premio al final. La vida me debe sueños por cumplir. Y no me los va a regalar, me los voy a trabajar. Como siempre hice.

A vivir que son 2 días.

Gracias por todas las muestras de cariño.

18:17 hs

El hermano del "Dibu" Martínez llegó a La Bombonera

Foto de María Sofía Lucena/Especial para LA GACETA. Foto de María Sofía Lucena/Especial para LA GACETA.
18:17 hs

"Aura": el spot de la AFA en la previa del amistoso frente a Mauritania

17:58 hs

El posible "11" de la Selección para esta noche

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero; Marcos Senesi o Lucas Martínez Quarta, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Nicolás Paz, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Thiago Almada y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

17:57 hs

Los futbolistas de la Selección miraron a la Sub-20

17:55 hs

Tucumanos que fueron a alentar a la Selección

17:54 hs

Lo que tenes que saber del partido de esta noche

Lo que tenés que saber

El amistoso será la primera de las dos pruebas que tendrá el campeón del mundo en esta fecha FIFA, luego de la suspensión de la Finalissima. Además, el partido le servirá a Lionel Scaloni para seguir sacando conclusiones antes de definir la lista para el Mundial 2026. 

Temas Lionel MessiSelección Argentina de fútbolFédération Internationale de Football AssociationJulián ÁlvarezClaudio "Chiqui" TapiaLionel ScaloniEstados UnidosEstadio Alberto J Armando
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Un spot con guiño tucumano: el ancazo a Pelli y Mercedes Sosa, presentes en el video de la Selección

Un spot con guiño tucumano: el "ancazo" a Pelli y Mercedes Sosa, presentes en el video de la Selección

La Justicia de EEUU revoca el fallo por YPF y la Argentina evita pagar más de U$S16.000 millones

La Justicia de EEUU revoca el fallo por YPF y la Argentina evita pagar más de U$S16.000 millones

Francisco Nóblega tiene 10 años y llevará a Tucumán al Mundial infantil del Barcelona

Francisco Nóblega tiene 10 años y llevará a Tucumán al Mundial infantil del Barcelona

Mercedes-Benz Camiones y Buses presentó en Tucumán el nuevo Axor

Mercedes-Benz Camiones y Buses presentó en Tucumán el nuevo Axor

Agenda de TV: dónde ver en vivo Argentina-Mauritania y a qué hora juegan Independiente-Atenas por al Copa Argentina

Agenda de TV: dónde ver en vivo Argentina-Mauritania y a qué hora juegan Independiente-Atenas por al Copa Argentina

Una provincia está bajo alerta por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?

Una provincia está bajo alerta por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?

Cómo le fue a Colapinto en Suzuka: su rendimiento en las primeras prácticas

Cómo le fue a Colapinto en Suzuka: su rendimiento en las primeras prácticas

Franco Colapinto rompió el silencio sobre su vida amorosa y reveló un dato inesperado de Sergio “Checo” Pérez

Franco Colapinto rompió el silencio sobre su vida amorosa y reveló un dato inesperado de Sergio “Checo” Pérez

Comentarios