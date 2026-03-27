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EN VIVO: Argentina se enfrenta a Mauritania en La Bombonera con Messi entre los suplentes

DISTENDIDOS. Así fue la última práctica de la Selección en el predio de Ezeiza. DISTENDIDOS. Así fue la última práctica de la Selección en el predio de Ezeiza.

La “Albiceleste” sale a escena a partir de las 20.15, con televisación de Telefe y DirecTVSports.

Hace 1 Hs
18:51 hs

La previa de "los caramelos"

Leandro Paredes y Rodrigo De Paul recorren el campo de juego de La Bombonera con su tradicional cábala.

Foto de María Sofía Lucena/ESPECIAL PARA LA GACETA. Foto de María Sofía Lucena/ESPECIAL PARA LA GACETA.
18:45 hs

La selección argentina llega a La Bombonera

El micro que trasladó al plantel argentino desde el predio de Ezeiza acaba de llegar a la Bombonera para jugar el partido contra Mauritania.

18:43 hs

"Pablito" Lescano habló sobre la Selección en la previa de su show musical

18:40 hs

Estreno de indumentaria para la Selección

La "Albiceleste" disputará el amistoso con la nueva camiseta alternativa, que será utilizada durante el Mundial.

18:33 hs

"Semivacía": así está La Bombonera a falta de una hora y 44 minutos para el inicio del partido

Foto de María Sofía Lucena/ESPECIAL PARA LA GACETA. Foto de María Sofía Lucena/ESPECIAL PARA LA GACETA.
18:20 hs

El posteo de Joaquín Panichelli: "La vida me debe sueños por cumplir"

Tras concerse que sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que lo deja afuera de la Copa del Mundo, el delantero del Racing de Estrasburgo publicó un sentido mensaje:

A veces no entiendo bien cómo funciona esto de la meritocracia o las injusticias, se suele correr la línea bastante seguido según la conveniencia de la situación.

Pero estoy seguro que si hablamos de merecimientos, esto no se lo merece nadie.

Hoy me toca vivir uno de los momentos más duros de mi vida, con muchos objetivos a la vuelta de la esquina. Dicho esto, siempre fui duro de roer y la compasión no se la deseo a nadie.

Por suerte jamás me regalaron nada. Conozco en carne propia la satisfacción de dejar todo en algo, y obtener el premio al final. La vida me debe sueños por cumplir. Y no me los va a regalar, me los voy a trabajar. Como siempre hice.

A vivir que son 2 días.

Gracias por todas las muestras de cariño.

18:17 hs

El hermano del "Dibu" Martínez llegó a La Bombonera

Foto de María Sofía Lucena/Especial para LA GACETA. Foto de María Sofía Lucena/Especial para LA GACETA.
18:17 hs

"Aura": el spot de la AFA en la previa del amistoso frente a Mauritania

17:58 hs

El posible "11" de la Selección para esta noche

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero; Marcos Senesi o Lucas Martínez Quarta, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Nicolás Paz, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Thiago Almada y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

17:57 hs

Los futbolistas de la Selección miraron a la Sub-20

17:55 hs

Tucumanos que fueron a alentar a la Selección

17:54 hs

Lo que tenes que saber del partido de esta noche

Lo que tenés que saber

El amistoso será la primera de las dos pruebas que tendrá el campeón del mundo en esta fecha FIFA, luego de la suspensión de la Finalissima. Además, el partido le servirá a Lionel Scaloni para seguir sacando conclusiones antes de definir la lista para el Mundial 2026. 

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