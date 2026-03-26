Presentación en EEUU: estiman que Argentina podría superar una producción de 1,5 millones de barriles diarios hacia 2031

A su turno, el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, abrió su intervención con un tono cercano y distendido, destacando el valor del encuentro del IAPG y el contexto internacional en el que se desarrolla. “Bienvenidos a todos desde el Gobierno nacional, y gracias también por permitirnos hacerlo en español. A esta altura de la semana, cansa un poquito el inglés, ¿no?", bromeó. En ese marco, remarcó el cambio de percepción sobre el país: “El año pasado vimos un quiebre, vimos que Argentina volvía a estar en el mapa, pero el interés que percibimos hoy es muy superior”, y lo atribuyó a que “el paso del tiempo ha demostrado que lo que el Presidente dice, se hace, y que políticamente tiene el apoyo de la población”.