Justicia Federal El funcionario acusado de usar un DNI presuntamente robado podría pedir disculpas y hacer una donación a los inundados Se realizó una audiencia para acercar a las partes en la Justicia Federal Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Martín Viola, secretario de Energía, fue acusado de realizar una suscripción digital con un DNI robado. Por Juan Manuel Montero Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Alejandro SangenisJuzgado FederalAgustín ChitMartín Viola Tamaño texto Comentarios Lo más popular Agostina Páez podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas? Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa Habló Federico Pelli tras la agresión en La Madrid: "Me operaron y podrían intervenirme otra vez" Manuel Adorni se defendió por su patrimonio pero evitó dar detalles por la "vía judicial" Marcha en Tucumán: “Digan dónde están”, reclamó una multitud a 50 años del golpe Anulan una condena a perpetua por femicidio en Tucumán