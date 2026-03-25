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Justicia Federal

El funcionario acusado de usar un DNI presuntamente robado podría pedir disculpas y hacer una donación a los inundados

Se realizó una audiencia para acercar a las partes en la Justicia Federal

Martín Viola, secretario de Energía, fue acusado de realizar una suscripción digital con un DNI robado. Martín Viola, secretario de Energía, fue acusado de realizar una suscripción digital con un DNI robado.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 2 Hs

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