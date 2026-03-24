Política El Mundial, la línea de largada en la carrera hacia las elecciones de 2027 En la dirigencia tucumana palpitan que las definiciones fuertes comenzarán a tomarse luego de julio, una vez que finalice la Copa. Entre las consultoras coinciden con esa fecha. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Lionel MessiSelección Argentina de fútbolOsvaldo JaldoJavier MileiElecciones 2025 Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Polémica por la mercadería: Masso confirmó que estará junto a Catalán en los depósitos Lo más popular La Nación dará de baja unos 55.000 planes sociales en Tucumán Denuncia por violencia contra "Kabuby" Aráoz: “Podría ser una operación política de Sangenis o de Chahla” Adorni busca retomar su agenda de gestión Vecinos piden desalojar una casa del barrio Oeste II por venta de droga ¿Tucumán será el laboratorio electoral de peronistas y libertarios? Actos y marchas en Tucumán para conmemorar los 50 años del golpe de Estado