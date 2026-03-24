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El Mundial, la línea de largada en la carrera hacia las elecciones de 2027

En la dirigencia tucumana palpitan que las definiciones fuertes comenzarán a tomarse luego de julio, una vez que finalice la Copa. Entre las consultoras coinciden con esa fecha.

El Mundial, la línea de largada en la carrera hacia las elecciones de 2027
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

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