No existe un único sistema previsional

El sistema nacional, administrado por Anses, es el más amplio y abarca a la mayoría de los trabajadores en relación de dependencia y a gran parte de los independientes. Pero no es el único. Hay provincias que mantienen sus propios sistemas previsionales, al no haber transferido sus cajas a la Nación. En esos casos, los empleados públicos provinciales se jubilan bajo normativas propias, con requisitos y condiciones que pueden diferir del régimen nacional. A su vez, dentro de cada provincia, encontramos las cajas previsionales de profesionales: abogados, médicos, ingenieros, contadores, entre otros. Estos sistemas funcionan de manera autónoma y establecen sus propias reglas de aportes, años de servicio y cálculo de haberes.