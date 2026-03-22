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No existe un único sistema previsional

No existe un único sistema previsional

María Inés Salvatierra
Por María Inés Salvatierra Hace 1 Hs

En Argentina, cuando hablamos de jubilación, la mayoría de las personas piensa automáticamente en Anses. Sin embargo, esa idea —aunque extendida— no refleja completamente la realidad. Nuestro país no tiene un único sistema previsional. Por el contrario, conviven múltiples regímenes que, en muchos casos, operan de manera simultánea.

El sistema nacional, administrado por Anses, es el más amplio y abarca a la mayoría de los trabajadores en relación de dependencia y a gran parte de los independientes. Pero no es el único. Hay provincias que mantienen sus propios sistemas previsionales, al no haber transferido sus cajas a la Nación. En esos casos, los empleados públicos provinciales se jubilan bajo normativas propias, con requisitos y condiciones que pueden diferir del régimen nacional. A su vez, dentro de cada provincia, encontramos las cajas previsionales de profesionales: abogados, médicos, ingenieros, contadores, entre otros. Estos sistemas funcionan de manera autónoma y establecen sus propias reglas de aportes, años de servicio y cálculo de haberes.

Columna previsional: cuando el jubilado se convierte en aportante al sistema

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Por último, también existen regímenes específicos, como los de las fuerzas de seguridad, que cuentan con esquemas previsionales diferenciados, acordes a la naturaleza de sus funciones. Este entramado genera una característica central del sistema argentino: la coexistencia de múltiples cajas previsionales.

Ahora bien, ¿por qué es importante comprender esto? Porque cada vez es más frecuente que una misma persona desarrolle más de una actividad a lo largo de su vida laboral —o incluso de manera simultánea—, y esas actividades pueden estar comprendidas en distintos regímenes. Un profesional que ejerce de manera independiente y, al mismo tiempo, trabaja en relación de dependencia. Un empleado público que también desarrolla una actividad privada. Un trabajador que, en distintos momentos de su vida, realizó aportes a diferentes sistemas.

En estos casos, y siempre que se cumplan los requisitos establecidos en cada régimen, existe la posibilidad de acceder a más de una prestación previsional.

Sí: más de una jubilación. Pero este derecho no es automático ni generalizado. Depende de múltiples factores: años de aportes, cumplimiento de requisitos, compatibilidad entre regímenes, normativas específicas y, sobre todo, de una correcta evaluación de la historia laboral.

Aquí es donde aparece un punto clave: la información. Muchos trabajadores desconocen que están aportando a más de un sistema o no comprenden el impacto que esto puede tener en su futuro previsional. Otros, incluso, pierden oportunidades por falta de asesoramiento adecuado. Por eso, el verdadero desafío no es solo trabajar y aportar, sino entender cómo y dónde se está aportando. La planificación previsional ya no puede ser una instancia tardía, cercana a la edad de retiro. Debe ser un proceso que acompañe toda la vida laboral.

Columna previsional: no todos los trabajadores se jubilan igual

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Analizar la situación personal, identificar los regímenes involucrados, proyectar escenarios y tomar decisiones a tiempo puede marcar una diferencia sustancial en la calidad del retiro. Porque en un sistema complejo como el argentino, lo que no se conoce, se pierde. Y lo que se planifica, se construye. Por eso, hoy más que nunca, es fundamental consultar, revisar la propia historia previsional y proyectar el futuro con anticipación. El sistema existe. Las oportunidades también. La clave está en conocerlas y actuar a tiempo.

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