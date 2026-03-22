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LA GACETA Literaria

“Si lo contás, te mato”

INQUIETUD. “Yo creí que la salida del libro iba a ser más aliviadora en ese aspecto, pero es como que hay una cosa ahí perturbadora”, dice Sanmartino. INQUIETUD. “Yo creí que la salida del libro iba a ser más aliviadora en ese aspecto, pero es como que hay una cosa ahí perturbadora”, dice Sanmartino.

La frase la pronunció Guillermo Suárez Mason, en tres oportunidades. El destinatario era Gustavo Sanmartino, quien ahora la usa como título de su nuevo libro. “¡Lo del bebé no se puede contar!”, agregó el general. Antes y después de ese intercambio hubo cuatro años de charlas telefónicas y presenciales entre el periodista y el general “más sanguinario de la dictadura”. Y un pacto mutuo que esas conversaciones vieran la luz pública “cuando yo cumpla cien años”, porque “después de muerto, ya nadie hablará más de Suárez Mason. Por fin me dejarán en paz. Si yo era malo, asesino, torturador, represor o buen samaritano”.

Hace 3 Hs
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