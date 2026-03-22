La IA no alucina; bombardea

A seis meses de esa columna, vemos en acción esta automatización: una guerra en la que están implicados cada vez más países y en la que la acción está en manos de la tecnología, controlada o gestionada por un puñado de hombres, que mata a millares, destruye y deja sin hogar a ciudades enteras y está poniendo en riesgo las reservas de energía del mundo (con las consecuencias evidentes en la vida cotidiana de millones). Es una guerra de y por tecnologías: una guerra en la que los intereses privados de las empresas de IA y los intereses geopolíticos de los Estados se ensamblan con altísimos riesgos por los modelos que se emplean y la voracidad neoimperialista de no pocos funcionarios de los Estados implicados.